Ясність щодо угоди з Іраном буде за 10 днів – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація щодо можливої угоди з Іраном стосовно ядерної програми проясниться найближчими днями. Про це він сказав у четвер, 19 лютого, під час першого засідання «Ради миру» у Вашингтоні за участі представників близько 20 держав. Трансляція заходу проводилась Білим домом на офіційному YouTube-каналі.

Під час виступу американський лідер перелічував досягнення своєї адміністрації, зокрема у питанні стабілізації ситуації на Близькому Сході.

📢 «Протягом багатьох років підтверджувалося, що непросто досягти суттєвої угоди, але нам потрібно виробити таку. Інакше відбудуться погані події», — зазначив Трамп, коментуючи переговори з Іраном.

Він уточнив, що найближчим часом може з’явитися більше визначеності.

📢 «Протягом, напевно, наступних 10 днів ви побачите, чи досягнемо ми угоди», — додав президент США.

За словами Трампа, його представники — спецпосланець Стів Уіткофф та радник Джаред Кушнер — ведуть активну роботу в цьому напрямі. Він також заявив про «хороші стосунки» з іранською стороною.

Американський президент окремо наголосив, що Вашингтон не допустить появи ядерної зброї в Ірану.

📢 «Не можна, щоб вони отримали ядерну зброю. І їм про це зрозуміло повідомили», — підсумував він.

☝️ Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть завдати удару по Ірану вже найближчими вихідними, однак остаточного рішення наразі не ухвалено.

Напередодні американські та іранські перемовники заявили про певний прогрес за підсумками переговорів, що відбулися у Женеві.

👉 Водночас стало відомо, що безрезультатність переговорів США з Іраном у Женеві наближає можливий військовий сценарій між країнами. Про це у середу, 18 лютого, заявив журналіст Барак Равід із посиланням на обізнані джерела.