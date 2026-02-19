Четвер, 19 Лютого, 2026
США наближаються до великої війни з Іраном –ЗМІ

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Безрезультатність переговорів США з Іраном у Женеві наближає можливий військовий сценарій між країнами. Про це у середу, 18 лютого, заявив журналіст Барак Равід із посиланням на обізнані джерела.

За його інформацією, американська сторона залишилася незадоволеною підсумками зустрічі.

📢 «Високопоставлений американський чиновник сказав мені, що раунд переговорів з Іраном у Женеві був “гамбургером, начиненим нічим”. Це одна з причин, чому Трамп близький до рішення про те, чи розпочинати війну з Іраном», — написав Равід у соцмережі Х (колишній Twitter).

Згодом журналіст додав, що у Вашингтоні нібито посилюються настрої на користь силового сценарію.

📢 «Трамп наближається до великої війни з Іраном. Джерела повідомляють мені, що вона може статися швидше і бути набагато масштабнішою, ніж більшість вважає», — зазначив він.

Водночас раніше повідомлялося, що американські та іранські перемовники заявляли про певний прогрес під час ядерних переговорів, які відбулися 17 лютого у Женеві.

☝️ За попередніми даними, Іран нібито погоджувався обговорювати розбавлення урану до 60% в обмін на пом’якшення санкцій США.

👉 Також раніше стало відомо, що Американські військові готуються до можливих багатотижневих операцій проти Ірану, якщо відповідний наказ до атаки віддасть президент США Дональд Трамп.

