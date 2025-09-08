Понеділок, 8 Вересня, 2025
ОСВІТА

Як житимуть українські школи в новому навчальному році

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Фото голова партії Слуга Народу Олена Шуляк

За ініціативою Президента України Володимира Зеленського держава запровадила низку нововведень, щоб підтримати українських школярів і вчителів у новому навчальному році.

Про зміни розповіли в партії “Слуга Народу”.

“Пакунок школяра” – грошова допомога для сімей, чиї діти йдуть до школи вперше. Розмір виплати – 5 тисяч гривень на кожного першокласника. На цю суму, пояснюють у політичній силі, батьки майбутніх першокласників можуть придбати все, що потрібно для школи: канцелярське приладдя, дитячий одяг чи взуття тощо. Так першокласники отримають речі, необхідні для впевненого старту в навчанні.

У партії “Слуга Народу” говорять, що гроші з “Пакунку” можна витратити тільки безготівково, розраховуючися карткою. Кошти потрібно використати протягом шести місяців, відколи вони надійшли на рахунок. В іншому випадку – невикористаний залишок повернеться до бюджету. Кошти можна спрямувати лише на товари для дітей у спеціалізованих дитячих магазинах,  супермаркетах, де є відділи дитячих товарів, або у відповідних інтернет-магазинах.

Подавати заявку на “Пакунок школяра” можна до 15 листопада.

“Освіта – завжди перебуває у фокусі уваги Президента Володимира Зеленського та Першої леді Олени Зеленської, яка опікується впровадженням в Україні низки шкільних реформ, а також у фокусі уваги партії “Слуга Народу”. На цей напрямок у 2025 році виділено мільярди гривень із державного та місцевих бюджетів. Підставляють плече Україні в розвитку освіти, звісно, й міжнародні партнери, зокрема Швеція, яка вкладає свої кошти в загадану програму “Пакунок школяра”. Зі свого боку маю сказати, що партія “Слуга Народу” на центральному рівні в парламенті, наші фракції в місцевих радах по всій країні завжди підтримували та будуть підтримувати всі рішення, що стосуються покращення навчального процесу для учнів і вчителів”, – зазначає Олена Шуляк.

Безкоштовне гаряче харчування. “Пакунок школяра” – не єдиний інструмент, який впроваджує держава для нового навчального року. Ця програма – один з елементів комплексних змін від української влади, які спрямовані на підтримку педагогів й учнів, покращення умов їхньої роботи та навчання, а також на осучаснення освітньої бази. Держава вже запланувала цього року зокрема забезпечити гарячим харчуванням учнів середніх і старших класів та збільшити вчительську доплату.

Так, з нового навчального року учням 5-11 класів у прифронтових областях безкоштовно розпочнуть надавати гаряче харчування. На необхідності цього постійно наголошувала партія “Слуга Народу”, адже дотепер таке харчування отримували тільки учні молодших класів по всій Україні. Зараз держава пропрацьовує можливість із наступного навчального року надати гаряче харчування для всіх учнів 1-11 класів.

Вчительська доплата. Підтримку від української влади продовжують отримувати й вітчизняні педагоги. Від початку цього року вони отримують щомісячну надбавку в 1000 грн на руки, але вже з вересня, тобто з початку нового навчального року, ця надбавка стає подвійною – зростає вдвічі до 2000 грн.

Підвищена надбавка, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, передбачена для всіх педагогів у школах, а їх майже пів мільйона: це вчителі, психологи, керівники гуртків та груп продовженого дня. Так педагоги на повній ставці у 2025 році додатково отримають 16 тис. грн надбавок.

Віртуальна валюта. В застосунку “Мрія” для школярів з’явиться власна валюта, якою можна розрахуватися за квитки в кіно, майстеркласи або курси з програмування чи англійської мови. Така функція запрацює в бета-версії вже з 1 жовтня, а для всіх – наступного року. Школярі збиратимуть “вогники” за виконані домашні завдання, а також за виконання “Кмітливок”, щоденної адаптованої до віку мінівікторини. Отримати бали, які називатимуться “Мрійками”, можна буде також за перегляд пізнавальних відео та виконання тестів.

“Навіть у час війни держава продовжує дбати про нормальне та стабільне функціонування більшості сфер життя суспільства. Особливо це стосується освіти – її якості, доступності та безпеки”, – резюмують у партії “Слуга Народу”.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в політичній силі, держава зараз посилено працює над створенням серйозної освітньої бази для реформи старшої школи, яка розпочнеться у вересні 2027 року, та вкладає в цей напрямок мільйонні інвестиції.

