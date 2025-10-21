Як правильно підібрати розмір шкарпеток: надійна інструкція

Вибір шкарпеток – це не лише питання комфорту, а й довговічності виробу. Неправильний розмір може спричинити натирання, сповзання, складки або швидке зношування тканини. Якщо шкарпетки замалі – вони тиснуть на стопу, залишають сліди й можуть викликати дискомфорт протягом дня. Якщо завеликі – сповзають, збираються у складки та виглядають неакуратно. Пропонуємо ознайомитись із порадами від виробника Varos.
Як визначити свій розмір
Найточніший спосіб – виміряти довжину стопи. Поставте ногу на аркуш паперу, обведіть контур і виміряйте відстань від п’яти до кінчика великого пальця. Потім порівняйте отриману довжину з таблицею розмірів.
Важливо враховувати матеріал. Бавовняні шкарпетки добре пропускають повітря, шерстяні зберігають тепло, а бамбукові та стрейчеві моделі забезпечують гнучкість і вентиляцію. Стрейчеві шкарпетки можуть підходити для декількох сусідніх розмірів, тоді як натуральні тканини потребують точного підбору.
Матеріал і конструкція
При виборі також звертайте увагу на такі фактори:
- Гумка. Надто туга стискає ногу і залишає сліди, а слабка – сповзає.
- Шви. Пласкі або безшовні шкарпетки не натирають пальці й довше зберігають форму.
- Щільність тканини. Товсті моделі підходять для холодної погоди, тонкі – для літа.
Еластичні шкарпетки добре підходять для подарунків, онлайн-покупок або якщо ваш розмір знаходиться між двома значеннями.
Догляд за шкарпетками
Щоб шкарпетки служили довше і зберігали форму, слід дотримуватися простих правил:
- Прати при рекомендованій температурі, уникати відбілювачів.
- Сушити на горизонтальній поверхні або у спеціальній сушарці для делікатних тканин.
- Не викручувати й не розтягувати виріб після прання.
Таблиці розмірів
Чоловіча таблиця
|Розмір шкарпеток
|Розмір взуття
|25
|40–41
|27
|42–43
|29
|43–44
|31
|45–46
Чоловіча таблиця (стрейчеві шкарпетки)
|Розмір шкарпеток
|Розмір взуття
|25–27
|40–42
|27–29
|42–44
|29–31
|44–46
Жіноча таблиця
|Розмір шкарпеток
|Розмір взуття
|21–23
|35–37
|23–25
|37–39
Дитяча та підліткова таблиця
|Розмір шкарпеток
|Розмір взуття
|14
|21–23
|16
|24–26
|18
|27–31
|19–21
|33–35
|21–23
|35–37
Практичні поради
- Для дітей обирайте шкарпетки з невеликим запасом – стопа росте швидко.
- Якщо вибираєте між двома розмірами для дорослого, краще взяти більший – натуральні тканини можуть трохи сісти після прання.
- Для повсякденного носіння підійдуть бавовняні або бамбукові шкарпетки, а для холодної пори – шерсть.
Враховуючи всі ці аспекти – правильний розмір, матеріал, тип гумки і якість швів – ви забезпечите собі комфорт на цілий день. Навіть така дрібниця, як шкарпетки, може впливати на самопочуття, тому варто підбирати їх ретельно.