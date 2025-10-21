Як правильно підібрати розмір шкарпеток: надійна інструкція

Вибір шкарпеток – це не лише питання комфорту, а й довговічності виробу. Неправильний розмір може спричинити натирання, сповзання, складки або швидке зношування тканини. Якщо шкарпетки замалі – вони тиснуть на стопу, залишають сліди й можуть викликати дискомфорт протягом дня. Якщо завеликі – сповзають, збираються у складки та виглядають неакуратно. Пропонуємо ознайомитись із порадами від виробника Varos.

Як визначити свій розмір

Найточніший спосіб – виміряти довжину стопи. Поставте ногу на аркуш паперу, обведіть контур і виміряйте відстань від п’яти до кінчика великого пальця. Потім порівняйте отриману довжину з таблицею розмірів.

Важливо враховувати матеріал. Бавовняні шкарпетки добре пропускають повітря, шерстяні зберігають тепло, а бамбукові та стрейчеві моделі забезпечують гнучкість і вентиляцію. Стрейчеві шкарпетки можуть підходити для декількох сусідніх розмірів, тоді як натуральні тканини потребують точного підбору.

Матеріал і конструкція

При виборі також звертайте увагу на такі фактори:

Гумка. Надто туга стискає ногу і залишає сліди, а слабка – сповзає.

Шви. Пласкі або безшовні шкарпетки не натирають пальці й довше зберігають форму.

Щільність тканини. Товсті моделі підходять для холодної погоди, тонкі – для літа.

Еластичні шкарпетки добре підходять для подарунків, онлайн-покупок або якщо ваш розмір знаходиться між двома значеннями.

Догляд за шкарпетками

Щоб шкарпетки служили довше і зберігали форму, слід дотримуватися простих правил:

Прати при рекомендованій температурі, уникати відбілювачів.

Сушити на горизонтальній поверхні або у спеціальній сушарці для делікатних тканин.

Не викручувати й не розтягувати виріб після прання.

Таблиці розмірів

Чоловіча таблиця

Розмір шкарпеток Розмір взуття 25 40–41 27 42–43 29 43–44 31 45–46

Чоловіча таблиця (стрейчеві шкарпетки)

Розмір шкарпеток Розмір взуття 25–27 40–42 27–29 42–44 29–31 44–46

Жіноча таблиця

Розмір шкарпеток Розмір взуття 21–23 35–37 23–25 37–39

Дитяча та підліткова таблиця

Розмір шкарпеток Розмір взуття 14 21–23 16 24–26 18 27–31 19–21 33–35 21–23 35–37

Практичні поради

Для дітей обирайте шкарпетки з невеликим запасом – стопа росте швидко.

Якщо вибираєте між двома розмірами для дорослого, краще взяти більший – натуральні тканини можуть трохи сісти після прання.

Для повсякденного носіння підійдуть бавовняні або бамбукові шкарпетки, а для холодної пори – шерсть.

Враховуючи всі ці аспекти – правильний розмір, матеріал, тип гумки і якість швів – ви забезпечите собі комфорт на цілий день. Навіть така дрібниця, як шкарпетки, може впливати на самопочуття, тому варто підбирати їх ретельно.