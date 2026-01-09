«Як падіння Берлінської стіни»: аналітик про наслідки арешту Мадуро для Латинської Америки

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Матеріал публікується за згодою правовласника. Автор: Ія Меурмішвілі

Падіння режиму Ніколаса Мадуро може мати для Латинської Америки ефект, порівнюваний із падінням Берлінської стіни, вважає старший науковий співробітник консервативного Фонду «Спадщина» Майк Ґонсалес.

Довідка: Майк Ґонсалес — американський політолог та публіцист, старший науковий співробітник консервативного аналітичного центру Heritage Foundation (Фонд «Спадщина») у Вашингтоні. Колишній журналіст (зокрема у The Wall Street Journal), працював в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Спеціалізується на питаннях національної ідентичності, критичної расової теорії та зовнішньої політики.

В інтерв’ю Independence Avenue Media він пояснює, чому Венесуела перетворилася з однієї з найбагатших країн світу на «наркокартель із прапором», яку роль у режимі Мадуро відіграють кубинські силовики, і чому арешт венесуельського диктатора може запустити ланцюгову реакцію в усьому регіоні — від Куби до Мексики.

Розмова є частиною спеціальної серії IAM про Венесуелу і була записана 6 січня 2026 року. Інтерв’ю відредаговане для стислості та ясності.

Інтерв’ю

Іа Меурмішвілі, головна редакторка IAM:

Що, на вашу думку, зараз відбувається у Венесуелі?

Майк Ґонсалес, старший науковий співробітник Фонду “Спадщина”:

Це країна, яка колись була дуже багатою і мала найбільші у світі відомі запаси нафти — близько 300 мільярдів, саме мільярдів, барелів нафти, що в шість разів більше, ніж у нас. Але вона стала надзвичайно корумпованою. Вона перетворилася не на державу, а на картель, наркотичний картель, яким керує структура, відома як «Картель сонць» — Cartel de los Soles.

Примітка редактора: Міністерство юстиції США відмовилося від свого попереднього твердження, що «Картель сонць» є організованим наркокартелем, повідомила в понеділок газета The New York Times. Згідно з оновленим обвинувальним актом, цей термін означає «систему патронажу, яку контролюють особи на верхівці влади і яку називають Cártel de Los Soles або Картелем сонць — посилання на сонячну емблему, прикріплену до уніформи високопоставлених офіцерів венесуельських збройних сил».

Нинішня влада не легітимна. Вона програла вибори 2024 року і відмовилася передати повноваження. [Ніколас] Мадуро, який нині є президентом Венесуели, очолює «Картель сонць». Йому було висунуто обвинувачення в Нью-Йорку, і адміністрація Трампа виконала ордер на арешт за участі ФБР у Каракасі, екстрадувавши його не втративши жодної людини. Наскільки я розумію, з американського боку було поранено або травмовано лише сім осіб, і жоден з них не перебуває у критичному стані. Усі вони у стабільному стані.

З іншого боку, загинули від 40 до 50 людей. До речі, переважна більшість із них були не венесуельцями, а кубинцями. Кубинський уряд визнав це в неділю ввечері. Буквально щойно він опублікував фотографію 32 загиблих. До неділі кубинська влада категорично заперечувала, що має будь-які війська в Каракасі. Водночас за оцінками там приблизно 15 тисяч кубинських військових. Кубинці фактично окупаційна армія. Саме ці люди перебували поруч із Мадуро. Тому під час екстрадиції загинуло більше кубинців, ніж венесуельців.

Ми побачимо значно більше подібних дій у найближчі місяці та роки

IAM: Опоненти президента Дональда Трампа стверджують, що це була не правоохоронна операція і що президент насправді націлився на венесуельську нафту. Як ви пояснюєте цю операцію?

Ґонсалес: Передусім потрібно нагадати, що Мадуро та міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельйо, ще один, до речі, обвинувачений злочинець, ще у 2019 році цілком відкрито заявляли, що Венесуела розв’яже так званий «боліваріанський ураган» на вулицях своїх ворогів.

Пояснення редактора: «Боліваріанський ураган» це риторичний термін режиму Мадуро, що означає погрози гібридної дестабілізації, а не конкретну військову операцію.

Через контрабанду наркотиків або через політичну дестабілізацію вони прагнули підірвати основи Сполучених Штатів. Сам по собі цей фактор означає, що у США щороку від передозування наркотиками помирає близько 100 тисяч людей, більше американців, ніж загинуло у В’єтнамській чи Корейській війнах. І це лише за один рік.

Я вважаю, що адміністрація Трампа цілком обґрунтовано зосереджує увагу на цих питаннях не лише щодо Венесуели, а й щодо Колумбії та Мексики, звідки надходять наркотики. Ми побачимо значно більше подібних дій у найближчі місяці та роки.

Що стосується нафти, то Венесуела видобуває лише близько одного мільйона барелів на добу, саме мільйона, маючи при цьому запаси у 300 мільярдів барелів. Тобто її запаси у шість разів більші, ніж у Сполучених Штатів, тоді як ми видобуваємо у 14 разів більше, ніж вони, і продаємо цю нафту на світовому ринку. Значною мірою це пояснюється неефективним управлінням і корупцією. PDVSA, Petróleos de Venezuela, державна нафтогазова компанія та нафтовий монополіст, перетворилася на те, що Міністерство фінансів США назвало інструментом корупції.

Якби ми змогли реально збільшити видобуток цієї важкої нафти, це було б на користь венесуельцям, країнам Америки і всьому світові. Проблема венесуельської нафти полягає в тому, що це важка нафта, яка переважно зосереджена в Орінокському нафтовому поясі. Це створює труднощі як для видобутку, так і для переробки. Потрібне якісне управління, постійні інвестиції та викорінення корупції. Нічого з цього неможливо досягти, коли PDVSA, нафтовий монополіст, перебуває під контролем картелю. Нафта є важливим чинником. Відновлення венесуельського видобутку та повернення цієї нафти на світовий ринок є важливими, якщо ви хочете знизити ціни тут, у Сполучених Штатах. Я не розумію, чому політичні опоненти пана Трампа мають бути цим незадоволені.

IAM: Занепокоєння пов’язане з тим, що станеться з Венесуелою в майбутньому. Воно стосується не безпосередньо Мадуро та його усунення, а того, як країна функціонуватиме далі і чи становитиме вона довгострокову загрозу безпеці для Сполучених Штатів тепер, коли Мадуро вже немає. Особливо з огляду на заяву президента Трампа про те, що США тепер «керують» Венесуелою. Поясніть, будь ласка, що це означає. Як саме США нею керують і що чекає Венесуелу в майбутньому?

Ґонсалес: Люди, які безпосередньо зацікавлені в розвитку подій, дуже й дуже це підтримують. Марія Коріна Мачадо, яка торік отримала Нобелівську премію миру, активно це підтримує. Едмундо Гонсалес, який переміг на виборах 2024 року лише тому, що Мачадо не дозволили балотуватися, Мадуро не допустив її до участі, також рішуче це підтримує. Венесуельці в Мадриді, Нью-Йорку, Маямі, у Доралі, штат Флорида, які мають змогу вільно висловлювати свою думку, просто на сьомому небі від щастя.

Насправді ми не керуємо Венесуелою напряму. Я думаю, що адміністрація намагається діяти опосередковано, спонукаючи віцепрезидентку Делсі Родрігес, яка також є злочинницею і, до того ж, комуністичною наркобаронкою, до співпраці зі Сполученими Штатами, з держсекретарем Марко Рубіо та з президентом Трампом. Поки що ніхто з нас не знає, як саме виглядатиме ця співпраця. Я довіряю держсекретарю Рубіо та президентові Трампу в тому, що вони стежитимуть за розвитком ситуації й діятимуть відповідно. Вони дуже адаптивні.

Куба майже повністю залежить від венесуельських грошей

IAM: Ви згадали і Кубу, і Колумбію. Президент Трамп заявив, що нинішній президент Колумбії є «хворою людиною». Як ви це оцінюєте? Чи вважаєте ви, що ця операція може перерости у ширшу регіональну операцію? Хто наступний? Куба? Колумбія?

Ґонсалес: Арешт Мадуро певним чином можна порівняти з падінням Берлінської стіни. Це матиме ефект доміно для всього регіону. Куба майже повністю залежить від венесуельських грошей. Куба держава, яка не склалася. Вона є комуністичною не три роки і не три дні, а вже 67 років. Революція взяла дуже багату країну і суспільство та перетворила їх на руїни.

Кубинська столиця Гавана, місто мого народження, перебуває у вкрай занедбаному стані. Усюди щури та сміття. Куба без венесуельських субсидій, без венесуельських грошей і нафтових доходів, які вона раніше отримувала від PDVSA, опиниться у повному колапсі. Малоймовірно, що вона зможе існувати самостійно. Щось має змінитися.

Що стосується Колумбії, то це інший випадок. Колумбія є демократією. Людина, яку обрали колумбійці, Густаво Петро. Я стежу за його стрічкою у Twitter. Вона дуже потішна, особливо вночі, після того, як він, очевидно, перебуває під впливом чогось. Він починає філософствувати, цитує колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсію Маркеса, говорить про леопардів, єдинорогів і містичних істот. Якщо читати те, що він пише, у мене складається враження, що він не зовсім при здоровому глузді. Колумбія найбільший у світі виробник кокаїну, що також сприяє передозуванням і смерті близько ста тисяч американців щороку.

Мексика ще одна важлива країна. Мексиканський уряд втратив контроль над великими територіями, насамперед на півночі. І це факт. Існують так звані 27 плаз, тобто 27 зон, які контролюють картелі, передусім картель Сіналоа. Ми вже бачимо екстрадиції, що відбуваються за участі американців. Американські пілоти приземляються і вивозять наркобаронів. Мені це підтвердили мексиканські посадовці, високопоставлені чиновники на півночі країни. Це відбувається і цей процес уже запущений.

А президентка Мексики Клаудія Шейнбаум ще одна марксистка. Сподіваюся, ви вловлюєте спільну тему. Марксизм веде до корупції та нездатності ефективно керувати державою. Вона активно підтримувала Мадуро з очевидної причини, адже вони ідеологічно близькі. Очевидно, Клаудію Шейнбаум ніхто не екстрадуватиме. Вона була обрана президенткою і є дуже популярною. Це не випадок Мадуро, який не був обраний на жодну посаду. Проте вона втратила контроль над частиною території, а з Мексики до Сполучених Штатів надходить величезна кількість наркотиків.

IAM: З національної стратегії безпеки очевидно, що більшість країн Південної Америки є дуже важливими для Сполучених Штатів. Наскільки ви налаштовані песимістично або оптимістично щодо регіону?

Ґонсалес: Я надзвичайно оптимістичний. У нас є президент Аргентини Хавʼєр Мілей. Аргентина є ключовою країною. Мілей, який перебуває на посаді вже понад рік, виявився дуже успішним президентом, якому вдалося взяти аргентинську економіку під контроль і знову запустити її роботу. У Чилі щойно був обраний Хосе Антоніо Каст, мій друг. Він ось-ось перебере владу у марксиста Габріеля Борича.

Ми отримаємо консервативного президента в Перу. Ми також отримаємо консервативного президента, обраного в Колумбії. Петро не зможе допомогти нікому перемогти на виборах. Він дуже непопулярний. Він є посміховиськом. Колумбійці сприймають його як посміховисько. Ймовірно, ми також отримаємо консерватора в Колумбії. Ми вже отримали консервативного президента в Болівії Родріго Паса.

У Парагваї ми маємо консервативного президента, який також робить багато позитивного. Панама. Минулого року я зустрічався з президентом Панами, і він приймав мене у президентському палаці. Він хотів поговорити зі мною про свій арешт колишнім панамським диктатором Мануелем Норієгою, адже його також заарештовував Норієга. Загалом я завжди налаштований оптимістично, але цього разу маю для цього реальні підстави.