Четвер, 8 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Гривня різко подешевшала: долар і євро оновили рекорди в обмінниках

Денис Молотов
Гривня різко подешевшала: долар і євро оновили рекорди в обмінниках
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Курс гривні різко знижується відносно долара та євро в українських обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового валютного ринку станом на четвер, 8 січня.

Середній курс продажу долара в обмінниках зріс ще на 23 копійки і досяг 43,23 гривні, що стало новим історичним рекордом для готівкового ринку. Курс євро підскочив одразу на 37 копійок — до 50,57 гривні.

💱 Станом на сьогодні в обмінних пунктах долар у середньому купують по 42,55 гривні, тоді як євро — по 49,81 гривні.

На міжбанківському валютному ринку американська валюта також подорожчала. Долар додав 9 копійок і торгується в діапазоні 43,00–43,03 грн/долар (купівля-продаж).

☝️ Напередодні Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 15 копійок — до 42,7155 гривні, що також стало новим історичним максимумом. Офіційний курс євро зріс на 12 копійок і встановився на рівні 49,9216 гривні.

Гривня різко подешевшала: долар і євро оновили рекорди в обмінниках 01
Скриншот: Національний банк України (НБУ) 08.01.2026.

Раніше ЗМІ повідомляли про тиск з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) з вимогою поступової девальвації гривні. За даними джерел, ослаблення національної валюти може призвести до зростання номінальних доходів державного бюджету, однак очікувані фіскальні вигоди оцінюються як обмежені.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

200 боєзіткнень за добу: Генштаб інформує про масовані удари та активні бої

ВІЙНА

Про «конкретні результати» у Парижі повідомляє Буданов

ВАЖЛИВО

У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

ВАЖЛИВО

Україна запровадила нові санкції проти ВПК росії

ВАЖЛИВО

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

140 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях – Міненерго

ПОДІЇ

Зеленський готує кадрові рішення щодо п’яти областей України

ВЛАДА

рф завдала п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова

ВАЖЛИВО

Трамп знову поверне всі або навіть більше коштів, витрачених на Україну

ПОЛІТИКА

Каллас заявила про боротбу з «тіньовим флотом» рф через атаки на кабелі

ВАЖЛИВО

рф вдарила балістикою по житловому будинку в центрі Харкова

ВАЖЛИВО

Представлено годівницю з ШІ-розпізнаванням морд котів

ТЕХНОЛОГІЇ

В ОП готуються кадрові зміни: Зеленський зробив пропозицію Буданову

ВАЖЛИВО

У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ