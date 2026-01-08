Гривня різко подешевшала: долар і євро оновили рекорди в обмінниках

Курс гривні різко знижується відносно долара та євро в українських обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового валютного ринку станом на четвер, 8 січня.

Середній курс продажу долара в обмінниках зріс ще на 23 копійки і досяг 43,23 гривні, що стало новим історичним рекордом для готівкового ринку. Курс євро підскочив одразу на 37 копійок — до 50,57 гривні.

💱 Станом на сьогодні в обмінних пунктах долар у середньому купують по 42,55 гривні, тоді як євро — по 49,81 гривні.

На міжбанківському валютному ринку американська валюта також подорожчала. Долар додав 9 копійок і торгується в діапазоні 43,00–43,03 грн/долар (купівля-продаж).

☝️ Напередодні Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 15 копійок — до 42,7155 гривні, що також стало новим історичним максимумом. Офіційний курс євро зріс на 12 копійок і встановився на рівні 49,9216 гривні.

Раніше ЗМІ повідомляли про тиск з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) з вимогою поступової девальвації гривні. За даними джерел, ослаблення національної валюти може призвести до зростання номінальних доходів державного бюджету, однак очікувані фіскальні вигоди оцінюються як обмежені.