Громади Сватівщини з початку 2025 року спрямували понад 45 млн грн на підтримку оборони України

Від початку 2025 року громади Сватівського району демонструють системну підтримку обороноздатності України. Лише за кілька місяців вони спрямували на потреби армії 45 499 061 грн із місцевих бюджетів. Про це в понеділок, 18 серпня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Основна частина коштів була виділена найбільшими громадами району. Білокуракинська селищна військова адміністрація передала 15 213 000 грн, Сватівська міська військова адміністрація — 14 011 200 грн, а Троїцька СВА — 9 545 400 грн.
📢 «Громади району демонструють високу відповідальність у підтримці українських воїнів. Навіть перебуваючи в евакуації, усі знаходять спосіб підтримати нашу армію, допомагаючи Захисникам зупинити ворога», – зазначає голова Сватівської райдержадміністрації Олег Сліпець.
Підтримка не обмежується лише фінансуванням. У місті Новояворівськ переселенці з Красноріченської громади власноруч плетуть маскувальні сітки для фронту. А Троїцька СВА разом з активістами регулярно забезпечує військових генераторами, коптерами, комплектуючими, шинами та засобами радіоелектронної боротьби.
✅ Військові адміністрації Сватівського району також ухвалили низку місцевих програм допомоги Захисникам та Захисницям України.
- Білокуракинська СВА запровадила Комплексну програму підтримки на 2025–2026 роки. На неї передбачено 2 млн 675 тис. грн. У межах програми вже надано грошову допомогу 19 ветеранам, 7 пораненим воїнам, двом родинам ветеранів з нагоди народження дітей, родині загиблого Захисника та дитині полеглого оборонця. До Дня матері допомогу отримали 5 дружин Героїв. Загалом 56 військових вже отримали 840 тис. грн.
- Сватівська МВА реалізує Комплексну міську програму соціальної підтримки сімей учасників АТО/ООС, ветеранів війни, поранених Захисників та з увічнення пам’яті полеглих Героїв на 2024-2027 роки. Цьогоріч на її реалізацію з місцевого бюджету виділено вже 2 млн 342 тис. 500 грн.
- Лозно-Олександрівська селищна територіальна громада виділила 400 тис. грн у межах Програми підтримки Захисників і Захисниць України, працівників ДСНС та членів їх сімей на 2024-2025 роки.
- Коломийчиська СВА у 2025 році вже надала одноразову допомогу 13 учасникам бойових дій. Кожен отримав по 26 тис. грн.
- Красноріченська СВА СВА ухвалила Програму соціальної підтримки військовослужбовців громади, їхніх родин та сімей загиблих (померлих) Захисників України на 2025 рік. На її реалізацію передбачено 800 тис. грн.
- Нижньодуванська СВА запровадила комплексну програму допомоги на 2025 рік на суму 700 тис. грн. Вона охоплює військових громади, учасників АТО/ООС, ветеранів, а також родини загиблих і зниклих безвісти воїнів.
- Троїцька СВА затвердила Програму одноразової соціальної матеріальної підтримки Захисників і Захисниць, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях, пов’язаних із повномасштабною збройною агресією рф проти України, на 2024-2026 роки. На 2025 рік програмою передбачено фінансування у сумі 240 тис. грн.
Таким чином, громади Сватівщини доводять, що навіть у складних умовах евакуації та воєнного стану вони знаходять ресурси для допомоги армії. Підтримка Збройних сил громадами Сватівщини поєднує фінансову допомогу, закупівлю необхідного обладнання та соціальні програми для військових і їхніх родин. Це в черговий раз доводить високу згуртованість суспільства у боротьбі проти агресії рф.
☝️ Також нагадаємо, що у Луганській ОВА відбулося перше засідання оновленого складу робочої групи «Прозорість та підзвітність». Зустріч була спрямована на вдосконалення механізмів контролю за використанням бюджетних коштів, виділених на підтримку українських військових.