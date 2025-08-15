П’ятниця, 15 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

У Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА) відбулося перше засідання оновленого складу робочої групи «Прозорість та підзвітність». Зустріч була спрямована на вдосконалення механізмів контролю за використанням бюджетних коштів, виділених на підтримку українських військових. Про це повідомила Луганська ОВА в п’ятницю, 15 серпня.

За інформацією ОВА, це рішення реалізує доручення начальника обласної військової адміністрації Олексія Харченка щодо посилення фінансової дисципліни та прозорості процесу закупівель.

До складу групи увійшли представники всіх правоохоронних структур, а також фахівці Державного казначейства України та Держаудитслужби. Такий склад, на думку адміністрації, дозволить не лише оперативно розглядати запити, але й унеможливити зловживання при розподілі коштів.

📌 Учасники засідання визначили чіткі вимоги до пакета документів, які мають подавати військові частини та органи влади, щоб отримати фінансування з обласного бюджету на придбання техніки.

📜 Згідно з новими правилами, до звернення на ім’я начальника Луганської ОВА обов’язково додається обґрунтування необхідності конкретного технічного засобу. Якщо предмет закупівлі не є серійним, заявник має надати щонайменше одну цінову пропозицію.

✅ Група також отримала повноваження розглядати закупівлі органів влади та комунальних підприємств вартістю від 500 тисяч гривень. При цьому головний розпорядник коштів повинен довести доцільність таких витрат. Остаточне ж рішення ухвалюватиме Рада оборони області, до складу якої входять представники силових структур та військові.

Саме військовослужбовці, як наголошує адміністрація, зможуть напряму повідомляти про найактуальніші потреби своїх підрозділів. Вони ж контролюватимуть ефективність використання коштів, щоб забезпечити максимальну користь для обороноздатності регіону.

👉 В адміністрації підкреслюють, що вже наступного тижня робоча група розгляне перші запити на закупівлю техніки для потреб Збройних сил України.

Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

Нові правила покликані зробити процес витрачання бюджетних коштів у воєнний час максимально прозорим і підзвітним. Це, за задумом Луганської ОВА, дозволить уникнути нецільового використання фінансів та швидко забезпечити армію необхідними засобами.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за підтримку миру

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців – NYT

ПОДІЇ

Ситуація на фронті: ворог несе нищівні втрати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Трамп і Венс готують онлайн-зустріч із Зеленським – ЗМІ

ПОЛІТИКА

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

ЛУГАНЩИНА

Балістичний удар по Кременчуку: два вибухи та уламки ракет у місті

ВІЙНА

Трамп залишив у силі ініціативу Байдена щодо контролю чутливих технологій

ПОЛІТИКА

Ворог атакував Дніпро та Нікопольський район: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

ВАЖЛИВО

Вперше атаковано НПЗ у російській Республіці Комі

ВІЙНА

Пентагон розглядає повернення озброєнь, призначених Україні – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Рівному педіатр приймає дітей ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Трамп дзвонив міністру Норвегії обговорити Нобелівську премію – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Україна уклала рекордну угоду на закупівлю природного газу

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"