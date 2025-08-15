Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

У Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА) відбулося перше засідання оновленого складу робочої групи «Прозорість та підзвітність». Зустріч була спрямована на вдосконалення механізмів контролю за використанням бюджетних коштів, виділених на підтримку українських військових. Про це повідомила Луганська ОВА в п’ятницю, 15 серпня.

За інформацією ОВА, це рішення реалізує доручення начальника обласної військової адміністрації Олексія Харченка щодо посилення фінансової дисципліни та прозорості процесу закупівель.

До складу групи увійшли представники всіх правоохоронних структур, а також фахівці Державного казначейства України та Держаудитслужби. Такий склад, на думку адміністрації, дозволить не лише оперативно розглядати запити, але й унеможливити зловживання при розподілі коштів.

📌 Учасники засідання визначили чіткі вимоги до пакета документів, які мають подавати військові частини та органи влади, щоб отримати фінансування з обласного бюджету на придбання техніки.

📜 Згідно з новими правилами, до звернення на ім’я начальника Луганської ОВА обов’язково додається обґрунтування необхідності конкретного технічного засобу. Якщо предмет закупівлі не є серійним, заявник має надати щонайменше одну цінову пропозицію.

✅ Група також отримала повноваження розглядати закупівлі органів влади та комунальних підприємств вартістю від 500 тисяч гривень. При цьому головний розпорядник коштів повинен довести доцільність таких витрат. Остаточне ж рішення ухвалюватиме Рада оборони області, до складу якої входять представники силових структур та військові.

Саме військовослужбовці, як наголошує адміністрація, зможуть напряму повідомляти про найактуальніші потреби своїх підрозділів. Вони ж контролюватимуть ефективність використання коштів, щоб забезпечити максимальну користь для обороноздатності регіону.

👉 В адміністрації підкреслюють, що вже наступного тижня робоча група розгляне перші запити на закупівлю техніки для потреб Збройних сил України.

Нові правила покликані зробити процес витрачання бюджетних коштів у воєнний час максимально прозорим і підзвітним. Це, за задумом Луганської ОВА, дозволить уникнути нецільового використання фінансів та швидко забезпечити армію необхідними засобами.