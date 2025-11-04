Громади Луганщини долучилися до обговорення законопроєкту про держнагляд за рішеннями місцевого самоврядування

Громади Луганської області долучилися до всеукраїнського обговорення питання законодавчого унормування державного нагляду за рішеннями місцевого самоврядування. Захід відбувся у межах Конгресових слухань на платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

До участі в обговоренні приєдналися заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, народний депутат Віталій Безгін. А також представники місцевих громад — як офлайн, так і онлайн. Модерувала слухання керівниця Офісу Конгресу Лілія Пашинна.

👇 Діяльності органів місцевого самоврядування та План України — Ukraine Facility

Врегулювання системи забезпечення законності й прозорості діяльності органів місцевого самоврядування визначено одним із ключових індикаторів Плану України — документа, ухваленого для реалізації фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. Саме виконання цих положень відкриває для України шлях до подальшого фінансування та розширення співпраці з ЄС.

Найближчим часом Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт №14048 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування». Документ має створити стабільну основу для подальшого розвитку децентралізації, підвищення прозорості рішень органів влади та зміцнення принципу верховенства права.

📢 «Налагодження ефективного механізму державного нагляду – це не лише вимога європейських інституцій, а й необхідний крок до побудови зрілої та прозорої системи місцевого самоврядування в Україні. Дуже важливо, що Конгрес створює для громад можливість прямої комунікації з центральною владою щодо вирішення такого важливого питання, як встановлення політичного балансу між виконавчою владою та місцевим самоврядуванням», – зауважив очільник Луганщини Олексій Харченко.

Як зазначив автор законопроєкту, народний депутат України Віталій Безгін, ухвалення документа дозволить виконати індикатор 9.1 програми Ukraine Facility. Це стане передумовою для отримання Україною понад 30 мільярдів гривень від європейських партнерів.

📢 «Громади мають розвиватися, щоб ті, хто є успішним сьогодні, могли після настання справедливого миру підтримувати тих, хто наразі постраждав найбільше», – у свою чергу наголосив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

Свою підтримку реформі децентралізації висловив і тимчасово повірений у справах Посла ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас.

📢 «Ми розглядаємо Україну як майбутнього члена Європейського Союзу. І хочемо, щоб закон №14048 став наступним кроком до вашого вступу у ЄС. Адже принцип судового скасування рішень органів місцевого самоврядування – це важлива складова незалежності ОМС», – заявив дипломат.

Ініціатива, за словами учасників слухань, сприятиме створенню дієвого механізму контролю за законністю рішень органів місцевої влади, не обмежуючи їхню автономію. Вона має на меті сформувати баланс між виконавчою владою та громадами, що особливо важливо для відновлення регіонів, постраждалих від війни.

1 з 10

Розроблений законопроєкт також має значення для виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом у межах курсу на інтеграцію та відповідність європейським стандартам управління. Саме такі ініціативи, наголошують у Конгресі місцевих та регіональних влад, наближають українське місцеве самоврядування до сучасних демократичних практик і стандартів ЄС.

👉 Також нагадаємо, що очільник Луганської області Олексій Харченко взяв участь у форумі «Ветерани. Бізнес. Економіка», який став головним майданчиком для діалогу між урядом, бізнесом і ветеранською спільнотою.