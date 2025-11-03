Очільник Луганщини взяв участь у форумі «Ветерани. Бізнес. Економіка»

Очільник Луганської області Олексій Харченко взяв участь у форумі «Ветерани. Бізнес. Економіка», який став головним майданчиком для діалогу між урядом, бізнесом і ветеранською спільнотою. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 3 листопада.

Захід об’єднав представників державних структур, міжнародних організацій, підприємців і громадських діячів, які обговорювали шляхи розвитку ветеранського підприємництва, створення сприятливих умов для повернення ветеранів до мирного життя та їх працевлаштування.

З вітальними промовами до учасників звернулися Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та заступник голови Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Деян Кесерович.

📢 «Підтримка ветеранів і ветеранок – це інвестиція у розвиток країни. Люди, які боронили Україну, сьогодні створюють нову економіку – запускають власні справи, формують інновації, відновлюють громади. Їхній бойовий досвід перетворюється на досвід управлінський, лідерський, підприємницький», – зазначив Олексій Харченко.

☝️Держава разом із бізнесом, громадськими організаціями та міжнародними партнерами формує сучасну екосистему підтримки ветеранів. Йдеться про програми перекваліфікації, доступ до фінансування, менторські проєкти та цифрові сервіси, що допомагають колишнім військовим започатковувати власну справу.

Окремим напрямом обговорення форуму стала тема ветеранського підприємництва. Учасники поділилися історіями тих, хто після служби сам створює можливості для себе та інших. Як зазначалося, це люди, які замість очікування змін — ініціюють їх власними руками.

👉 Символічно, що руки, які ще нещодавно тримали зброю, сьогодні тримають інструменти, книги та бізнес-плани. Такий підхід демонструє, що ветеранський бізнес — це не лише про пільги, а про відповідальність, розвиток і лідерство у громадах, що відновлюються після війни.

📌 Форум «Ветерани. Бізнес. Економіка» став ще одним кроком до формування всеукраїнської платформи, де ветерани можуть отримати необхідну підтримку для реалізації власних ідей та зміцнення економіки держави.

📌 Також нагадаємо, що голова Луганської ОВА Олексій Харченко взяв участь у Регіональному форумі «Реагування на шкоду, завдану війною: побудова партнерства прифронтових громад». Захід відбувся 23–24 жовтня в Києві.