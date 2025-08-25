Глава Луганської ОВА зустрівся у Полтаві з родинами полеглих воїнів Луганщини

У День Незалежності України в Полтаві відбулася особлива подія для родин Героїв, які віддали життя за свободу країни. Ініціативна група членів сімей загиблих військовослужбовців із Луганщини запросила очільника Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексія Харченка до Полтави, де вони зараз мешкають. Він підтримав цю ініціативу та замість офіційних заходів приділив час відвертій розмові з дружинами та матерями полеглих воїнів. Про це йдеться на сайті Луганської ОВА.

До зустрічі приєдналися і представники Полтавщини – т. в. о. голови Полтавської ОДА Володимир Когут та в. о. Полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Учасники порушили важливі питання, що турбують родини військових: від програм оздоровлення та відпочинку для дітей до житлових проблем, розширення матеріальної й соціальної підтримки, а також належної меморіалізації пам’яті полеглих.

Олексій Харченко наголосив, що Луганська ОВА завжди відкрита до діалогу з громадськістю:

📢 «Збереження пам’яті про наших Героїв – це також і піклування про їхні родини. Ми розуміємо, що державних програм ще недостатньо. Але у співпраці з суспільством ми поступово розширюємо можливості. Головне – чути одне одного та діяти разом».

Серед озвучених проблем особливе місце посіла історія Антоніни Калайди, дружини загиблого воїна. Її родина проживала у Ровеньках, де після окупації у 2014 році так і не була створена військова адміністрація. Через це, сім’я довгий час залишалася поза багатьма програмами підтримки. Жінка виховує 14-річну доньку та підкреслила, що саме діти потребують уваги держави.

У відповідь Харченко зазначив, що цього року обласна влада започаткувала окремий напрям програми оздоровлення дітей, який стосується саме родин військовослужбовців, що стали на захист України з 2014 року.

📢 «Я готовий підтримувати ваші ініціативи, дякую за активну позицію та незламність. Зі свого боку будемо співпрацювати з приймаючими громадами, аби вже реалізовувати конкретні заходи за цим напрямом», – сказав голова Луганської ОВА.

Також окремі відповіді на запитання ВПО з Луганщини надала в.о. Полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Вона розповіла, що у Полтаві родини можуть увічнити пам’ять про своїх Героїв різними способами – зокрема встановити меморіальні дошки на будинках, де нині мешкають сім’ї воїнів.

Наприкінці зустрічі пролунала пропозиція створити в Полтаві Алею Захисників Луганщини. Ідею підтримали всі учасники та домовилися розпочати роботу над реалізацією цього проєкту за участю громади та обласної адміністрації.

У цей день також відбулося урочисте вручення відзнак «Захиснику Луганщини» та відвідання Затуринського кладовища. У секторі почесних поховань тут спочивають десятеро Героїв із Луганщини.

Посмертно нагородили дев’ятьох Героїв:

молодшого сержанта Євгена Андросова;

солдата Михайла Горшеніна;

майстер-сержанта Ігоря Калаїду;

старшого солдата Івана Ковальова;

солдата Олександра Кроля;

старшого солдата Євгена Цуканова;

солдата Миколу Демченка;

старшого солдата Сергія Назаренка;

солдата Тихона Шпалова.

Нагороди Олексій Харченко передав родинам і представникам громад Луганщини. Він підкреслив, що пам’ять про мужність Героїв має залишатися живою поруч із людьми, які продовжують їхню справу та бережуть Україну.