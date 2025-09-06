Субота, 6 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Гетманцев: плата за електронний щоденник не передбачена законом

Денис Молотов
Денис Молотов
Гетманцев: плата за електронний щоденник не передбачена законом

Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що отримав звернення щодо можливого запровадження плати у 50 гривень за користування електронним шкільним щоденником.

📢 «Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік — набігає непогана сума, у 2,2 млрд грн», — наголосив він.

За його словами, вже у понеділок він направить запит, аби з’ясувати, хто є «автором і натхненником цієї дивовижної монетизації державної послуги».

☝️ Гетманцев додав, що наразі ситуація виглядає так, ніби на запровадженні плати прагне заробити великий приватний оператор, до послуг якого раніше підключили школи.

📢 «Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться “бізнесу”», — зазначив голова податкового комітету.

Нагадаємо, новий навчальний 2025/2026 рік в Україні розпочали 3,5 млн школярів. Переважна більшість з них навчається офлайн.

👉 Також раніше стало відомо, що тіньова економіка в Україні сягає від 800 до 900 мільярдів гривень на рік. Про це 30 травня повідомив народний депутат Данило Гетманцев, очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

В Україні затримали екснардепа за підозрою у державній зраді

ВАЖЛИВО

Бельгія відмовилася конфісковувати прибутки від заморожених активів росії

ПОЛІТИКА

68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

ПОДІЇ

Фейк: В Україні почали продавати дитячі бронежилети «для контрнаступу»

СТОПФЕЙК

Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

ВАЖЛИВО

Підприємці Луганщини можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання під час воєнного стану

ЛУГАНЩИНА

Скейти – особливості, види та поради щодо вибору

СУСПІЛЬСТВО

В Україну повернули дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

ВЛАДА

Кір Стармер змінив міністра закордонних справ Британії

ПОЛІТИКА

Прем’єр Канади: путін не буде диктувати умови миру

ВАЖЛИВО

Очільник Луганщини долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

ЛУГАНЩИНА

США прискорюють передачу Україні крилатих ракет ERAM

ВАЖЛИВО

Хорватія не відправлятиме свої війська в Україну

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 184 бої: Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 48 атак – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"