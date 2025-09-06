Гетманцев: плата за електронний щоденник не передбачена законом

Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що отримав звернення щодо можливого запровадження плати у 50 гривень за користування електронним шкільним щоденником.

📢 «Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік — набігає непогана сума, у 2,2 млрд грн», — наголосив він.

За його словами, вже у понеділок він направить запит, аби з’ясувати, хто є «автором і натхненником цієї дивовижної монетизації державної послуги».

☝️ Гетманцев додав, що наразі ситуація виглядає так, ніби на запровадженні плати прагне заробити великий приватний оператор, до послуг якого раніше підключили школи.

📢 «Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться “бізнесу”», — зазначив голова податкового комітету.

Нагадаємо, новий навчальний 2025/2026 рік в Україні розпочали 3,5 млн школярів. Переважна більшість з них навчається офлайн.

