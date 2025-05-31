Тіньова економіка України сягнула до 900 млрд грн на рік

Тіньова економіка в Україні сягає від 800 до 900 мільярдів гривень на рік. Про це 30 травня повідомив народний депутат Данило Гетманцев, очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України, повідомляє Forbes Ukraine.

За його словами, в тіні перебуває від 30 до 50% економіки країни. А в окремих галузях, ця частка може сягати – 60%. Гетманцев наголосив, що така ситуація серйозно гальмує економічний розвиток:

📢 «Це один із ключових бар’єрів, що стримує зростання національної економіки», — зазначив він.

Політик також акцентував, що виведення економіки з тіні може стати важливим джерелом додаткових коштів для фінансування ЗСУ. Він згадав слова колеги Ярослава Железняка, який раніше вказував на нестачу 400 млрд грн на закупівлю озброєння.

📊 За оцінкою Гетманцева, реалізація заходів з детінізації вже у 2025 році може принести понад 164 млрд грн додаткових бюджетних надходжень.

Крім того, нардеп нагадав про зростання податкових надходжень від іноземних IT-компаній, що надають електронні послуги в Україні. Зокрема, за перші п’ять місяців 2025 року до держбюджету надійшло майже 7 млрд грн — це на 1,8 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

📌 Важливо: українці продовжують декларувати доходи від цифрових платформ. Зокрема, за офіційною інформацією, 451 громадянин подав декларації щодо прибутків, отриманих через платформу OnlyFans. Цей сервіс належить британській компанії Fenix International Limited.

☝️ Також нагадаємо, що українські моделі платформи OnlyFans задекларували свої доходи та внесли до бюджету 59 мільйонів гривень у вигляді податків і військового збору. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.