ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Франція збільшить ядерний арсенал – Макрон

Денис Молотов
Франція збільшить ядерний арсенал – Макрон
Фото: президент Франції Емманюель Макрон / Le Figaro / 02.03.2026.

Франція має намір наростити ядерний арсенал. Про це повідомив президент Емманюель Макрон під час виступу на базі атомних підводних човнів Іль Лонг у Крозоні в Бретані, передає Le Figaro.

📢 «Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі», – заявив Макрон.

Він також наголосив, що Франція «більше не буде повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу». За словами президента, концепція ядерного стримування базується на принципі «суворої достатності» — тобто наявності необхідної кількості боєголовок і ракет без надлишкового нарощування.

☝️ У межах посилення ядерного арсеналу Франції Макрон оголосив і про новий оборонний проєкт. Йдеться про будівництво атомного підводного човна — носія балістичних ракет.

📢 «Збільшення рівня нашого ядерного арсеналу є необхідним. Я маю велику честь оголосити, що майбутній атомний підводний човен-носій балістичних ракет, який ходитиме під французьким прапором, матиме назву Invincible (Непереможний) і вийде в море у 2036 році», – заявив президент.

Окрім цього, французький лідер повідомив, що Франція разом із Німеччиною та Великою Британією працюватиме над створенням ракет наддальньої дальності.

📢 «Це надасть нам нові можливості для традиційного управління ескалацією», – підкреслив Макрон.

Президент уточнив, що співпраця відбувається в межах ініціативи ELSA (European Long Range Strike Approach), започаткованої у 2024 році. До неї також залучені Італія, Польща та Швеція.

За словами Макрона, вже вісім європейських держав погодилися долучитися до запропонованої Францією концепції «просунутого стримування». Серед них — Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФРН і Франція ведуть закриті консультації щодо майбутнього ядерного потенціалу Європи. Канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина розглядає це питання відповідно до своїх правових зобов’язань у межах НАТО.

👉 Також було повідомлено, що Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ), а Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна вдарила санкціями по логістиці окупантів

ВЛАДА

Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

ПОДІЇ

Операція Ревучий лев: Ізраїль і США заявили про початок дій проти Ірану

ВАЖЛИВО

Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні

ПОДІЇ

ЗСУ уразили російські РЛС і центр космічного зв’язку

ВАЖЛИВО

Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води

ПОДІЇ

Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

ВАЖЛИВО

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

33,8 млн грн на оздоровлення: понад 1900 дітей Луганщини поїдуть на відпочинок у 2026 році

ЛУГАНЩИНА

Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL

ВАЖЛИВО

Луганщина виділила 68,27 млн грн на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Жительку Луганська оголошено в розшук за підготовку дітей до служби в армії рф

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Підтримка іранського народу: Україна виступила із заявою

ВАЖЛИВО

Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип