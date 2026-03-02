Франція збільшить ядерний арсенал – Макрон

Франція має намір наростити ядерний арсенал. Про це повідомив президент Емманюель Макрон під час виступу на базі атомних підводних човнів Іль Лонг у Крозоні в Бретані, передає Le Figaro.

📢 «Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі», – заявив Макрон.

Він також наголосив, що Франція «більше не буде повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу». За словами президента, концепція ядерного стримування базується на принципі «суворої достатності» — тобто наявності необхідної кількості боєголовок і ракет без надлишкового нарощування.

☝️ У межах посилення ядерного арсеналу Франції Макрон оголосив і про новий оборонний проєкт. Йдеться про будівництво атомного підводного човна — носія балістичних ракет.

📢 «Збільшення рівня нашого ядерного арсеналу є необхідним. Я маю велику честь оголосити, що майбутній атомний підводний човен-носій балістичних ракет, який ходитиме під французьким прапором, матиме назву Invincible (Непереможний) і вийде в море у 2036 році», – заявив президент.

Окрім цього, французький лідер повідомив, що Франція разом із Німеччиною та Великою Британією працюватиме над створенням ракет наддальньої дальності.

📢 «Це надасть нам нові можливості для традиційного управління ескалацією», – підкреслив Макрон.

Президент уточнив, що співпраця відбувається в межах ініціативи ELSA (European Long Range Strike Approach), започаткованої у 2024 році. До неї також залучені Італія, Польща та Швеція.

За словами Макрона, вже вісім європейських держав погодилися долучитися до запропонованої Францією концепції «просунутого стримування». Серед них — Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФРН і Франція ведуть закриті консультації щодо майбутнього ядерного потенціалу Європи. Канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина розглядає це питання відповідно до своїх правових зобов’язань у межах НАТО.

