Франція та Британія підтримали політичний транзит у Венесуелі

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер публічно прокоментували події у Венесуелі, заявивши про підтримку «мирного та демократичного переходу влади» до «легітимного уряду». Відповідні заяви вони оприлюднили у соцмережі Х (колишній Twitter).

Прем’єр Великої Британії наголосив, що Лондон послідовно не визнавав легітимність Ніколаса Мадуро як президента Венесуели.

📢 «Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не ллємо сліз із приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права», — заявив Кір Стармер.

☝️ Він також повідомив, що британський уряд планує провести консультації зі Сполученими Штатами щодо механізмів забезпечення мирного та безпечного переходу влади до уряду, сформованого відповідно до волевиявлення венесуельського народу.

Президент Франції Емманюель Макрон, своєю чергою, заявив, що Венесуела звільнилася від диктатури Мадуро. За його словами, дії колишнього глави держави системно підривали фундаментальні свободи та гідність громадян країни.

📢 Макрон також згадав Едмундо Гонсалеса Уррутію — кандидата, якого венесуельська опозиція вважає переможцем президентських виборів 2024 року, — назвавши його потенційною фігурою для реалізації необхідних демократичних змін.

☝️ Французький лідер підкреслив важливість якнайшвидшого запуску перехідного процесу та координації дій із міжнародними партнерами.

📢 «Зараз я веду переговори з нашими партнерами в регіоні», — додав Макрон.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня США завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу. У місті лунали вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про успішне завершення масштабної операції, повідомивши, що президент Венесуели Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений з країни.

Тим часом Колумбія, заручившись підтримкою росії та Китаю, ініціювала скликання засідання Ради Безпеки ООН. Захід заплановано на понеділок, 5 січня.