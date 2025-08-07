Четвер, 7 Серпня, 2025
Україна та партнери узгоджують безпекові позиції – ЗМІ

Денис Молотов
Україна та партнери узгоджують безпекові позиції - ЗМІ

У четвер, 7 серпня, має відбутися важлива онлайн-зустріч радників з національної безпеки України та держав-партнерів. Про це повідомило видання LIGA.net, посилаючись на джерело в українських дипломатичних колах.

Ці переговори організовані з метою узгодження спільної позиції після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до москви, де він провів особисту зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше анонсував проведення цієї зустрічі у своєму вечірньому зверненні до громадян. Він підкреслив, що Київ наполягає на необхідності визначити спільне бачення майбутніх кроків у напрямку до завершення війни.

📢 «Київ запропонував, щоб найближчим часом представники України та партнерів, радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд», — йдеться в повідомленні.

Цікаво, що в українській системі влади немає окремої посади радника з нацбезпеки у класичному розумінні, як у США. Проте ці функції де-факто виконує керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який регулярно представляє Україну на безпекових переговорах.

Співрозмовник LIGA.net також повідомив про важливу телефонну розмову між шостим президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. За його словами, у цій розмові брали участь і деякі європейські лідери, а також спецпосланець Віткофф.

📢 «Це була розмова передусім Трампа і Зеленського, в якій взяли участь інші європейські лідери», – наголосив він.

Напередодні у своєму зверненні Володимир Зеленський заявив, що нині росія демонструє більшу готовність до завершення війни, ніж раніше. За його словами, наступним логічним кроком має стати координація подальших кроків усіх країн, які підтримують Україну.

👉 Також повідомлялось, що наразі обговорюються кілька потенційних форматів мирних переговорів: два двосторонні та один тристоронній.

📢 «Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з боку росії. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував президент.

