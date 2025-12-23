Fitch Ratings покращило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті (LTFC IDR) з рівня Restricted Default до CCC.

Таке рішення було ухвалене після оголошення Україною домовленостей із кредиторами щодо обміну ВВП-варантів. У Fitch зазначили, що оновлення рейтингу відображає поступову нормалізацію відносин держави з більшістю зовнішніх комерційних кредиторів.

☝️ Агентство також врахувало завершення реструктуризації боргових зобов’язань, а також нову фінансову підтримку з боку Європейського Союзу у вигляді кредиту загальним обсягом 90 млрд євро.

У Fitch підкреслили, що рівень CCC свідчить про високі кредитні ризики, зумовлені повномасштабною війною. А також її макроекономічними та фіскальними наслідками. Водночас рейтинг враховує керовану структуру виплат за зовнішнім боргом, значні міжнародні валютні резерви України та стабільну фінансову підтримку з боку ЄС.

📌 Статус Restricted Default (обмежений дефолт) зберігався за Україною з серпня 2024 року — після початку процесу реструктуризації боргу за єврооблігаціями. Станом на сьогодні держава вже реструктурувала 94% суверенного комерційного боргу, що стало одним із ключових чинників для підвищення рейтингової оцінки.

Таким чином, рішення Fitch свідчить про певну стабілізацію боргової позиції країни, попри збереження значних ризиків, пов’язаних із триваючою війною.