Рейтинг України залишився на рівні обмеженого дефолту – Fitch

Рейтингове агентство Fitch Ratings залишило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту (RD). Про це агентство повідомило напередодні.

Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу.

📢 «Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. Довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні RD доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершені, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються», – зазначено в заяві агентства.

Ситуація із внутрішнім боргом

Попри складну ситуацію з зовнішніми зобов’язаннями, рейтинг України у національній валюті збережено на рівні CCC+. Агентство відзначає, що значна частина національного боргу належить Національному банку України (НБУ) та комерційним банкам.

📢 «На нашу думку, така структура власності обмежить вигоди для України від будь-якої реструктуризації боргу за кредитами, оскільки створить потенційні фіскальні витрати. Така реструктуризація також може створити ризики для стабільності фінансового сектору та зашкодити розвитку внутрішнього боргового ринку», – заявили у Fitch.

Дефіцит бюджету та прогнози

Fitch прогнозує, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році, досягаючи 19,1% і 19,2% відповідно. Основними причинами цього є високі витрати на оборону, зменшення іноземних грантів та недостатнє покриття доходів навіть після ухвалення підвищення податків.

Нагадаємо, у липні 2024 року Україна домовилася з приватними кредиторами про відстрочення виплат із зовнішнього боргу, а вже у вересні завершила операцію з реструктуризації. Загальний борг скоротили на 9 мільярдів доларів.

Ця угода передбачає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та скорочення чистої наведеної вартості на 60%. Унаслідок цих дій міжнародні рейтингові агенції знизили кредитний рейтинг України до рівня обмеженого дефолту.