Фейк: В Україні «не буде посівної кампанії» у 2026 році

Весняна посівна в Україні вже стартувала. До польових робіт приєдналися аграрії 17 областей України, засіяно понад 180 тисяч гектарів.

Російські ЗМІ поширюють чергову дезінформацію про українське зерно. Агітпроп заявив, що в Україні цього року «скасовується посівна кампанія». РосЗМІ запевняють, що через війну на Близькому Сході в Україні нібито відбирають паливо у аграріїв і віддають його Збройним силам.

«Очевидно, що армія отримає паливо та гроші насамперед. Солярки не буде в трактористів у полі, а у танкістів вона буде. Посівної в Україні цього року справді не буде», – похмуро запевняє агітпроп.

Скриншот – ukraina.ru

Черговий безпідставний фейк російської пропаганди, який вписується в ширші стійкі наративи про «швидкий дефолт та капітуляцію» України без російської «допомоги» та її енергоресурсів. Це не більше ніж черговий виток інформаційної агресії проти України, а сама інформація не відповідає дійсності.

Весняна посівна в Україні вже стартувала, станом на 24 березня 2026 року до польових робіт уже приєдналися аграрії 17 областей України. Ярими культурами засіяно понад 180 тисяч гектарів, що становить 3% від прогнозу зернових і зернобобових культур. Темпи робіт у цілому можна порівняти з показниками минулорічної посівної кампанії.

Загалом у 2026 році в Україні планують засіяти ярими зерновими та зернобобовими культурами близько 6,0 млн гектарів. Зерновими та олійними культурами засіють близько 16,6 млн га, а озимі культури засіяно на площі 5,4 млн га. Структура посівів залишається близькою до минулорічної, зберігається прогнозована ситуація на внутрішньому ринку і повною мірою забезпечується продовольча безпека країни.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала глобальні коливання на ринку палива, але поки що не торкнулася посівної в Україні. Це пов’язано з тим, що аграрії традиційно заздалегідь розпочинають підготовку до весни і закуповують ресурси ще до початку посівної кампанії, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

«Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай за рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тож на старті посівного дефіциту ресурсів не спостерігається», – наголосив Висоцький.

При цьому, якщо конфлікт в Ірані затягнеться, Україна може збільшити на третину посіви ріпаку – до 1,5 мільйона гектарів, сказав Висоцький. Він пояснив, що Україна – великий європейський виробник і експортер ріпаку, який країни ЄС закуповують переважно для виробництва кулінарної олії та біодизелю, а стрімке зростання світових цін на пальне підвищує попит на біодизельну сировину. За його словами, сільгоспвиробники ще мають час, щоб ухвалити рішення, які культури можна замінити ріпаком.

Водночас на тлі поширення фейків про посівну в Україні росія продовжує штучно дестабілізувати глобальні продуктові ланцюжки. Агресор продовжує мінувати сільськогосподарські площі в Україні, а також завдавати ударів по українських зерносховищах і портово-транспортній інфраструктурі для вивезення зерна.

За даними українського Міністерства закордонних справ, у 2025 році росія нелегально вивезла з України Чорним морем 2 млн тонн викраденого українського зерна для продажу в інші країни. За оцінками Мінекономіки України, з початку повномасштабного вторгнення росія привласнила близько 15 млн тонн українського зерна, і цей показник збільшується.

