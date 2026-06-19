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Атака в Чорному морі: дрони рф поцілили у цивільні судна

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака в Чорному морі: дрони рф поцілили у цивільні судна
Фото: наслідки російських ударів по цивільному судноплавству у Чорному морі / 🇺🇦АМПУ/USPA / 19.06.2026

Безпілотники рф атакували два цивільні судна, які перебували в акваторії Чорного моря та здійснювали рух Українським морським коридором. Про це офіційно повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) в п’ятницю, 19 червня.

Авіаційний удар відбувся під час виконання суднами звичайних комерційних рейсів. Терористи рф цілеспрямовано намагаються заблокувати цивільний експортний трафік.

Наслідки ворожих ударів та постраждалі серед іноземних моряків

Вказано, що внаслідок атаки на цивільні судна зафіксовані серйозні пошкодження конструкцій та людські втрати. Екіпажі обох кораблів складалися виключно з іноземних громадян.

Наслідки ворожого повітряного нападу для торговельних флотів:
  • на першому судні під прапором Панами загинув один член екіпажу. Ще двоє моряків панамського судна отримали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані;
  • під повітряний удар також потрапило друге цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. На борту цього судна троє членів екіпажу зазнали відносно легких поранень.

Медична допомога постраждалим була надана невідкладно силами портових служб. Профільні міжнародні відомства вже поінформовані про факт нападу на дипломатичному рівні.

Офіційна правова оцінка АМПУ та продовження навігації

Керівництво українського морського відомства рішуче засудило черговий прояв російської агресії на міжнародних транспортних шляхах. Дії окупантів створюють загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

📢 «Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права та свободи судноплавства. Терор проти цивільних моряків і торговельних суден має отримати чітку міжнародну оцінку та рішучу реакцію світової спільноти», – заявили в АМПУ.

Український морський коридор працює попри щоденний високий рівень небезпеки. Але кожен його рейс сьогодні — це не лише про логістику та економіку. Це про мужність моряків, стійкість портовиків і боротьбу України за право бути частиною вільного світу.

Успішні дії ЗСУ проти російського «тіньового флоту»

Водночас українські сили оборони продовжують ефективно знищувати логістичний потенціал агресора. Мова йде про блокування нелегального експорту російських енергоресурсів.

Раніше цього тижня українські військові уразили танкер «тіньового флоту» рф FINA A (IMO 9283306). Окупаційна російська сторона використовувала його для фінансування ведення війни. Це судно наразі перебуває під офіційними санкціями Європейського Союзу та Швейцарії. Обмеження проти корабля окремо ввели Велика Британія, Канада та Україна;

  • танкер активно використовувався для щоденного транспортування сирої нафти та нафтопродуктів;
  • рейси здійснювалися в інтересах рф в обхід чинних міжнародних санкцій та цінових обмежень.

Україна продовжує утримувати контроль над судноплавством у північно-західній частині Чорного моря.

👉 Також нагадаємо, що війська США повністю припинили дію морської блокади портів та прибережних районів Ірану відповідно до розпорядження американського президента Дональда Трампа

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