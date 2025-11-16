Неділя, 16 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Euroclear погрожує судом до ЄС через можливу конфіскацію активів рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Euroclear погрожує судом до ЄС через можливу конфіскацію активів рф

Конфіскація активів росії може стати підставою для судового позову до Євросоюзу, заявила глава бельгійського депозитарію Euroclear Валері Урбен в інтерв’ю Le Monde.

За її словами, вилучення заморожених російських коштів на суму 193 млрд євро є неприпустимим і суперечить нормам міжнародного права. Вона підкреслила, що будь-які дії, які хоча б «віддалено нагадують конфіскацію», будуть незаконними, бо це «суперечить міжнародному праву».

📢 «У цьому випадку росія може звернутися до суду», — наголосила Урбен.

☝️ Глава Euroclear також зазначила, що якщо Європейський союз ухвалить рішення про конфіскацію активів, то депозитарій буде готовий оскаржити це рішення у судовому порядку.

Наразі відповідний позов ще не підготовлено, однак з 2022 року Euroclear «безпрецедентно» збільшив свою юридичну команду — з приблизно 10 до майже 200 співробітників, що свідчить про масштабність юридичних ризиків, які компанія прогнозує.

📌 Урбен скептично прокоментувала політичні заяви європейських лідерів щодо заморожених активів рф. Вона наголосила, що для реалізації механізму конфіскації активів спершу має бути ухвалений спеціальний закон або офіційне рішення Єврокомісії, яке згодом має схвалити Бельгія як країна юрисдикції Euroclear.

Вона пояснила юридичні та фінансові наслідки:

📢 «На нашому балансі є зобов’язання: Euroclear має заборгованість перед Центральним банком росії. І є актив: грошові кошти, які нині перебувають на зберіганні в Європейському центральному банку. Найгірше було б, якби актив, грошові кошти, пішли (на фінансування кредиту Україні — ред.), але у нас в Euroclear залишилося б зобов’язання, право на реституцію.
Якщо санкції буде знято, росія може будь-якої миті постукати в наші двері і вимагати реституцію: хто тоді дасть нам 140 мільярдів євро для повернення?» — заявила вона.

☝️ Урбен також попередила про ризики для глобальної фінансової стабільності. На її думку, у разі конфіскації активів рф авторитарні режими по всьому світу, які розміщують кошти в Euroclear, можуть забрати свої резерви. Саме неупередженість брюссельської структури була ключовим чинником, що стимулював російські фонди інвестувати через Euroclear. Втрата цієї довіри може швидко вплинути на економіку Європи.

📉 «Скоротиться обсяг інвестицій у єврозону з боку цих глобальних інвесторів. Це позначиться на всіх фінансових потребах Європи в обороні, переході до зеленої економіки та цифрової трансформації», — підкреслила глава Euroclear.

📌 Окрім юридичних та репутаційних наслідків, ЄС може зіткнутися і з фінансовими контрзаходами з боку росії. За даними Урбен, у рф заморожено «від 20 до 40 мільярдів євро» коштів клієнтів Euroclear. У російських судах вже розглядається понад 100 позовів, які можуть призвести до арештів цих активів. Хоча кремль поки утримується від виконання цих рішень, ситуація може швидко змінитися.

У матеріалі нагадується, що ідею «репараційного кредиту» для України, який базується на готівкових залишках заморожених російських активів, запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Проте реалізація цього плану заблокована Бельгією, і технічна зустріч 7 листопада між європейськими посадовцями не принесла поступу.

☝️ Єврокомісія розробила кілька варіантів фінансування потреб України у 2026–2027 роках. Їх цього тижня розглянуть міністри фінансів держав-членів ЄС на зустрічі у Брюсселі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна стає світовим лідером у виробництві дронів – ЗМІ

ТЕХНОЛОГІЇ

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

На росії частіше відмовляються від довгострокових депозитів

СУСПІЛЬСТВО

російські загарбники відбирають житло українців на Херсонщині для потреб своєї армії – ЦНС

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

ПОДІЇ

Відеофейк: Українські військові погрожують дружині Чарлі Кірка

СТОПФЕЙК

Поразка на полі бою змушує росію активізувати внутрішній план дестабілізації та повалення конституційного ладу в Україні

ВСІ НОВИНИ

НАБУ розкрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики

ВАЖЛИВО

Зеленський вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО

ВАЖЛИВО

Іран заявив про повне призупинення збагачення урану

ВАЖЛИВО

ВАКС заарештував директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова у справі про масштабну корупційну схему

ВАЖЛИВО

Тимур Міндіч виїхав з України законно – ДПСУ

ВАЖЛИВО

Нові пошкодження енергоінфраструктури — діють графіки обмежень

ВАЖЛИВО

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

ПОДІЇ

На фронті відбулось 69 боєзіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"