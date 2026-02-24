Вівторок, 24 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL

Денис Молотов
Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL
Фото з відкритих джерел: Прем’єр-міністр Крістен Міхал / 24.02.2026

Прем’єр-міністр Крістен Міхал повідомив, що Естонія передбачає новий фінансовий внесок в межах ініціативи НАТО PURL для зміцнення обороноздатності Києва. Йдеться про виділення 11 млн євро на посилення протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами.

Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL 01 📢 «Естонія надає 11 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони та боєприпасів України в межах ініціативи PURL від НАТО», — наголосив він.

Глава уряду підкреслив, що спроби росії зламати стійкість України не досягли мети.

📢 «Ми продовжимо зміцнювати її стійкість на полі бою та її позиції за столом переговорів», — додав Міхал.

ℹ️ Ініціатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) — це спільна програма НАТО та США, започаткована у 2025 році для прискорення постачання Україні критично важливого озброєння американського виробництва.

У межах механізму країни-партнери фінансують закупівлі за пріоритетним списком потреб України через спеціальний фонд Альянсу. Це дає змогу оперативно отримувати необхідні системи озброєння, зокрема ракети для Patriot і HIMARS, безпосередньо зі складів США. Станом на кінець 2025 року до програми долучилися 24 держави.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський у Мюнхені провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо наповнення програми PURL.

👉 Також нагадаємо, що до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф Велика Британія оголосила про новий пакет військової та гуманітарної підтримки України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової – FT

ПОДІЇ

Маніпуляція: Україна заявила про бойкот Паралімпіади

СТОПФЕЙК

У РНБО прокоментували окрему зустріч делегацій України та рф

ПОЛІТИКА

У Верховній Раді пояснили чому багато депутатів хворі

ВАЖЛИВО

Фінляндія збільшує підтримку України: 22 млн євро гуманітарної допомоги

ПОЛІТИКА

160 боїв за добу, Гуляйпільський напрямок став найгарячішим – карта від Генштабу

ПОДІЇ

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

ВІЙНА

Атака на Запоріжжя: без світла залишилися тисячі абонентів

ВІЙНА

Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

ВАЖЛИВО

Ракети Patriot: Зеленський заявив про нагальну потребу України

ВАЖЛИВО

Естонські посадовці відмовилися від участі в церемоніях Паралімпіади

СПОРТ

Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

ПОДІЇ

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Масована атака рф: ППО знищила 307 повітряних цілей

ВАЖЛИВО

Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті – ЗМІ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"