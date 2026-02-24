Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL

Прем’єр-міністр Крістен Міхал повідомив, що Естонія передбачає новий фінансовий внесок в межах ініціативи НАТО PURL для зміцнення обороноздатності Києва. Йдеться про виділення 11 млн євро на посилення протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами.

📢 «Естонія надає 11 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони та боєприпасів України в межах ініціативи PURL від НАТО», — наголосив він.

Глава уряду підкреслив, що спроби росії зламати стійкість України не досягли мети.

📢 «Ми продовжимо зміцнювати її стійкість на полі бою та її позиції за столом переговорів», — додав Міхал.

ℹ️ Ініціатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) — це спільна програма НАТО та США, започаткована у 2025 році для прискорення постачання Україні критично важливого озброєння американського виробництва.

У межах механізму країни-партнери фінансують закупівлі за пріоритетним списком потреб України через спеціальний фонд Альянсу. Це дає змогу оперативно отримувати необхідні системи озброєння, зокрема ракети для Patriot і HIMARS, безпосередньо зі складів США. Станом на кінець 2025 року до програми долучилися 24 держави.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський у Мюнхені провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо наповнення програми PURL.

👉 Також нагадаємо, що до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф Велика Британія оголосила про новий пакет військової та гуманітарної підтримки України.