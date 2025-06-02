Грем: Хочете миру – змусьте Китай припинити фінансувати росію

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем виступив із закликом до світової спільноти притягнути Китай до відповідальності за закупівлю російської нафти. Це, на його думку, сприяє збереженню військових ресурсів рф для ведення війни проти України. Про це політик заявив у неділю, 1 червня, у своєму дописі в соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Якщо хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти у її припиненні», — наголосив сенатор.

Він зазначив, що закупівлі енергоносіїв з боку КНР фактично забезпечують росії фінансову подушку для продовження агресії. Грем підкреслив, що ця співпраця є не просто економічною, а має прямі наслідки для безпеки України та стабільності в Європі.

☝️ «росія без розбору вбиває українських чоловіків, жінок і дітей», — заявив Грем, додаючи, що лише зростання міжнародного тиску на москву та її економічних партнерів може змінити хід війни.

Сенатор закликав до активнішого використання санкційного механізму. Зокрема — до запровадження обмежень проти країн, які купують російську нафту за зниженими цінами та підтримують військову економіку кремля.

👉 Тим часом Франція заявила про необхідність тіснішої координації з Вашингтоном у питанні санкційного тиску на росію.

За даними аналітиків, з початку повномасштабного вторгнення росія заробила на експорті енергоносіїв у три рази більше, ніж Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги.