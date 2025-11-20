Енергетичні об’єкти України зазнали нових атак з боку рф

У ніч на четвер російські агресори завдали нових ударів по енергетичних об’єктах на території України. Про це 20 листопада інформує Міненерго.

📢 «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні відомства.

Водночас Укренерго уточнило, що вранці рівень споживання електроенергії знизився на 2,6%. У компанії пояснили це значними обсягами відключень у регіонах, де вже діють розширені графіки обмежень. ☝️

Наголошується, що сьогодні в усіх областях застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Тому необхідність економного використання електроенергії зберігатиметься упродовж всього дня.

📢 «Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень», – закликають енергетики.

Нагадаємо, сьогодні вночі росія здійснила масовану атаку, запустивши понад 130 дронів. Підрозділи ППО та РЕБ збили або подавили більшість з них, однак влучання зафіксовано у 16 локаціях, а уламки впали ще у трьох містах.

👉 Також повідомлялось, що у четвер в усіх регіонах України будуть діяти цілодобові посилені графіки відключень електроенергії.