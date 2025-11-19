Середа, 19 Листопада, 2025
Графіки відключень: у четвер в Україні збільшать обсяг обмежень

Денис Молотов
Денис Молотов
Графіки відключень: у четвер в Україні збільшать обсяг обмежень

У четвер в усіх регіонах України будуть діяти цілодобові графіки відключень електроенергії. Про це повідомило Укренерго у середу, 19 листопада.

У компанії уточнили:

📢 «Час і обсяг застосування обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг. Графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів», – йдеться в повідомленні.

☝️ В Укренерго наголосили, що запровадження таких графіків відключень стало наслідком сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Також зазначається, що час і кількість обмежень можуть бути змінені залежно від ситуації в енергосистемі.

Зараз споживачі кожної області, окрім об’єктів критичної інфраструктури, розподілені на шість черг. Якщо застосовують обмеження до трьох черг, це означає, що половина побутових споживачів у регіоні опиняється під дією графіків відключень. Чотири черги — це вже близько 70% споживачів у певній області.

Такі норми розподіляються так:
  • одна черга — приблизно 4 години без електрики протягом доби;
    • дві черги — 8 годин обмежень;
    • три черги — 12 годин обмежень;
    • чотири черги — понад 12 годин обмежень.

👉 Розподіл навантаження та конкретна тривалість кожної черги в добових графіках відключень — зона відповідальності обленерго.

Раніше стало відомо, що в ніч на середу російські війська здійснили масовану атаку: було запущено 48 ракет і 476 безпілотників різних типів. Підрозділи ППО та РЕБ перехопили або подавили більшість повітряних цілей, але частина ударів влучила по енергооб’єктах.

Зранку в Україні діяли графіки відключень обсягом від 1 до 4 черг. Проте після нових ударів по енергетичній інфраструктурі в семи областях обсяги обмежень довелося розширити.

👉 Також нагадаємо, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 млн США.

