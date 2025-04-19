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В США у штаті Небраска впав літак: загинули троє людей

Денис Молотов
Денис Молотов
У штаті Небраска впав літак: загинули троє людей

У суботу, 19 квітня, в американському штаті Небраска зазнав катастрофи невеликий літак. Як повідомив офіс шерифа округу Додж, унаслідок падіння загинули троє людей.

За даними правоохоронців, літак прямував на південь від міста Фрімонт, коли раптом впав у річку Платт.

📢 «Троє пасажирів літака знайдені, підтверджено їх загибель. Їхні імена не розголошуються до повідомлення найближчих родичів», – зазначається у заяві офісу шерифа.

На місці трагедії працюють слідчі. Причини авіаційної катастрофи поки що невідомі. Розслідуванням займаються Федеральне авіаційне управління США (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).

☝️ Нагадаємо, що 10 квітня сталася інша трагедія – у Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон. Жертвами аварії стали керівник Siemens Агустін Ескобар, його дружина, троє дітей та пілот.

📌 30 березня в США сталася авіакатастрофа за участю легкомоторного літака SOCATA TBM7. Літальний апарат розбився в житловому районі Бруклін-Парку, що у штаті Міннесота.

📌 Також минулого тижня в місті Бока-Ратон, штат Флорида, розбився ще один легкомоторний літак. Внаслідок тієї аварії загинули всі троє людей на борту.

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