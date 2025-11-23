Рубіо пояснив, на чому ґрунтується запропонований «мирний план»

Так званий мирний план Трампа базується на пропозиціях росії та України і нині розглядається Вашингтоном як основа для переговорного процесу. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив у соцмережі Х (колишній Twitter) у неділю, 23 листопада.

📢 «Мирна пропозиція була розроблена США, – запевнив Рубіо. – Вона розглядається як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на інформації, отриманій від російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», – написав він.

Посадовець нагадав про один зі своїх попередніх дописів, у якому зазначав, що «завершення такої складної і смертоносної війни… потребує широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями».

За його словами, для досягнення результату сторони мають піти на взаємні поступки, а робота над змістом документа триває.

Раніше низка ЗМІ, посилаючись на слова Рубіо, повідомила, що «мирний план» Трампа нібито був суто російською пропозицією на початковому етапі. Після витоку у медіа його почали обговорювати як американський документ.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що запропонований ним план не є остаточним варіантом для України й може бути доопрацьований.

Сьогодні у Швейцарії заплановані консультації щодо «мирного плану» Трампа (США), у яких візьмуть участь делегації США, України та представники ЄС.