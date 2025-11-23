Неділя, 23 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Рубіо пояснив, на чому ґрунтується запропонований «мирний план»

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіо пояснив, на чому ґрунтується запропонований «мирний план»

Так званий мирний план Трампа базується на пропозиціях росії та України і нині розглядається Вашингтоном як основа для переговорного процесу. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив у соцмережі Х (колишній Twitter) у неділю, 23 листопада.

📢 «Мирна пропозиція була розроблена США, – запевнив Рубіо. – Вона розглядається як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на інформації, отриманій від російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», – написав він.

Посадовець нагадав про один зі своїх попередніх дописів, у якому зазначав, що «завершення такої складної і смертоносної війни… потребує широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями».

За його словами, для досягнення результату сторони мають піти на взаємні поступки, а робота над змістом документа триває.

Раніше низка ЗМІ, посилаючись на слова Рубіо, повідомила, що «мирний план» Трампа нібито був суто російською пропозицією на початковому етапі. Після витоку у медіа його почали обговорювати як американський документ.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що запропонований ним план не є остаточним варіантом для України й може бути доопрацьований.

Сьогодні у Швейцарії заплановані консультації щодо «мирного плану» Трампа (США), у яких візьмуть участь делегації США, України та представники ЄС.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рязанський НПЗ повністю зупинився після удару українських БпЛА

ВІЙНА

Відбулась розмова з керівництвом ЄС щодо «мирного плану» США

ВАЖЛИВО

Кількість загиблих у Тернополі зросла: знайшли тіло ще однієї жінки

ВАЖЛИВО

98 російських ударних БпЛА атакували Україну

ВІЙНА

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

ПОДІЇ

50 українців депортували зі США та повернули до України

ВАЖЛИВО

Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися

ПОДІЇ

Фейк: Португалія готується депортувати 60 000 українців

СТОПФЕЙК

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

росія перетнула критичну межу проти Польщі – Туск

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

22 листопада – День пам’яті жертв Голодомору в Україні

ВАЖЛИВО

Суми залишилися без водопостачання – МВА

ПОДІЇ

Трамп вимагає від України рішення щодо «мирного плану»

ВАЖЛИВО

Уряд створив Національну раду з гарантій прав дитини

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ