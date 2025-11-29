ДСНС показала наслідки атаки рф у Київській області

Внаслідок масштабної повітряної атаки росії, здійсненої 29 листопада, у Київській області виявили пошкодження в чотирьох адміністративних районах. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка також оприлюднила світлини та відео з місць уражень.

Станом на 11:00 рятувальники підтвердили руйнування у 33 локаціях на території Обухівського, Фастівського, Бучанського та Броварського районів. За попередніми даними, внаслідок атаки одна у Київській області людина загинула, ще восьмеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Через значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються 78 населених пунктів області. Рятувальні та аварійні служби продовжують ліквідувати наслідки обстрілів: розбирають завали, гасять пожежі, працюють над відновленням доступу до пошкоджених територій і надають постраждалим психологічну підтримку.

1 з 5

Нагадаємо, у ніч на суботу, 29 листопада, російські військові здійснили по Києву комбінований удар, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.

Також повідомлялося, що кількість постраждалих у Києві від цього удару зросла до 29 людей. Також підтверджена загибель двох людей.

⚠️ Після чергової масштабної російської атаки українська столиця та прилеглі райони зазнали серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. За інформацією Міністерства енергетики України, у Києві залишаються знеструмленими близько 500 тисяч споживачів. В Київській області — приблизно 100 тисяч.