Субота, 29 Листопада, 2025
Понад 600 тисяч споживачів у Києві та області відключені від електроенергії

Денис Молотов
Після масштабної російської атаки українська столиця та прилеглі райони зазнали серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. За інформацією Міністерства енергетики України, оприлюдненою 29 листопада, у Києві залишаються знеструмленими близько 500 тисяч споживачів, а в Київській області — приблизно 100 тисяч.

У відомстві зазначили, що ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по енергетичних об’єктах у низці регіонів — столиці, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Понад 600 тисяч споживачів у Києві та області відключені від електроенергії Станом на ранок зафіксовано, що понад 500 тисяч абонентів у Києві, майже 100 тисяч у Київській області та близько 8 тисяч жителів Харківщини залишаються без електропостачання.

Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб відновити живлення для всіх споживачів у максимально короткі строки.

У всіх регіонах України 29 листопада діють графіки погодинних відключень. Крім того, в більшості областей зберігаються графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Раніше повідомлялося, що після російського удару було знеструмлено Фастів у Київській області.

Також нагадаємо, що напередодні, через пошкодження енергооб’єкта внаслідок обстрілу, без електропостачання залишився Славутич Київської області.

👉 Нагадаємо, нещодавно МАГАТЕ повідомляло, що на трьох українських атомних електростанціях генерація електроенергії переважно повернулася до нормального рівня.

