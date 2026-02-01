Неділя, 1 Лютого, 2026
Другий термін: Зеленський висловився про можливе балотування

Денис Молотов
Другий термін: Зеленський висловився про можливе балотування
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський уперше за тривалий час публічно прокоментував можливість участі у президентських виборах на другий термін. Відповідну заяву шостий глава держави зробив в інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus.

Зеленський підтвердив, що розмірковує над таким варіантом, однак наголосив: остаточне рішення безпосередньо залежатиме від того, яким саме шляхом Україна прийде до завершення повномасштабної війни.

За його словами, політичні плани наразі не є для нього пріоритетними. Водночас він підкреслив, що такі плани тісно пов’язані зі станом національної безпеки країни та перспективами досягнення справедливого й стійкого миру.

Глава держави також зазначив, що події на фронті, а також умови припинення бойових дій стануть визначальними чинниками для його подальшої політичної кар’єри.

📢 «Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить від того, як закінчиться ця війна», — зазначив Володимир Зеленський.

📌 Нагадаємо, ЦВК України раніше пропонувала встановити шестимісячний підготовчий період після припинення воєнного стану до офіційного початку виборчого процесу.

☝️ Раніше шостий президент України також заявляв, що проведення виборів і референдуму є можливим виключно за умови повного гарантування безпеки. За його словами, такі гарантії мають бути забезпечені за участі міжнародних партнерів України.

👉 Також раніше повідомлялось, що проведення виборів в Україні після завершення війни у звичному форматі буде неможливим. Процес потребуватиме ухвалення окремого спеціального закону.

