Катастрофа у Венесуелі: оголошено надзвичайний стан

У середу ввечері Венесуелу сколихнув один із найбільших землетрусів у її історії. У столиці країни, Каракасі, зруйнувалися будівлі, обірвані лінії електропередач, а також критично пошкоджено головний аеропорт міста. Про це повідомляє Bloomberg у ніч проти четверга, 25 червня.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 був зафіксований за 45 кілометрів на північний захід від міста Монтальбан у провінції Карабобо. Майже синхронно, на іншому боці планети, відбувся землетрус магнітудою 6,9 на півночі Японії, який також спричинив значні руйнування будівель у Токіо.

Масштаби руйнувань у Каракасі

Найбільш складна ситуація спостерігається у районі Палос-Грандес на сході Каракаса, де місцеві мешканці самотужки намагалися врятувати людей, які опинилися під завалами будівель. Через постійні афтершоки тисячі наляканих людей були вимушені залишатися на вулицях протягом усієї ночі.

Місцеві ЗМІ повідомляли про значні пошкодження столичного аеропорту «Майкетія»: частина даху термінала обвалилася, піднявши густі хмари сірого пилу, що унеможливило подальшу експлуатацію об’єкта.

Після масштабного землетрусу тимчасово виконуюча обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила про запровадження режиму надзвичайного стану в країні.

📢 «Наразі ми запроваджуємо надзвичайний стан відповідно до нашої конституції», — заявила Родрігес під час термінового телезвернення.

Наслідки та статус аеропорту

Президентка підтвердила наявність людських жертв, висловивши офіційні співчуття родинам загиблих. Головний аеропорт країни «Майкетія» наразі повністю закрито через критичні пошкодження його інфраструктури, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги та рятувальних груп.

Нагадаємо, що 24 червня Венесуелу сколихнув один із найпотужніших землетрусів у її сучасній історії. Це призвело до масових знеструмлень та руйнації житлового фонду столиці.

1 з 7

👉 Також раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки офіційно зняли санкції з виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Це рішення стало частиною ширшої політики Вашингтона щодо визнання її тимчасовим лідером країни та налагодження співпраці з венесуельським урядом у сферах енергетики та інвестицій.