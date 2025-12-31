Середа, 31 Грудня, 2025
Дрон рф вдарив по автомобілю з хлібом на Чернігівщині, є поранений

Денис Молотов
Дрон рф вдарив по автомобілю з хлібом на Чернігівщині, є поранений
У результаті ворожої атаки водій отримав поранення та був госпіталізований.

Війська рф дроном атакували автомобіль, який доставляв хліб мешканцям прикордонних сіл у Чернігівській області. Внаслідок удару постраждав водій. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

За інформацією правоохоронців, 30 грудня у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району російські військові поцілили ударним дроном по автомобілю під керуванням 47-річного чоловіка. Транспортний засіб використовували для розвезення хліба жителям прикордонних населених пунктів.

📢 У результаті ворожої атаки водій отримав поранення та був госпіталізований. Медики надали йому необхідну допомогу, після чого постраждалого у лікувальному закладі опитали слідчі поліції.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину російських військових.

☝️ Нагадаємо, у ніч на середу, 31 грудня, війська РФ атакували безпілотниками місто Біла Церква Київської області — постраждали двоє людей.

Також у ніч на 31 грудня російські дрони-камікадзе здійснили масовану атаку на Одесу. Внаслідок ударів виникли пожежі, є постраждалі, зокрема діти.

👉 Раніше окупаційні російські війська завдали авіаційних ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Слов’янську Донецької області, унаслідок чого загинула одна людина!

