Неділя, 28 Грудня, 2025
Удар КАБами по Слов’янську: є загиблий та поранені

Денис Молотов
Фото: наслідки російського удару по Слов'янську, Донецька область.

Окупаційні російські війська завдали авіаційних ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Слов’янську Донецької області, унаслідок чого загинула одна людина! Ще троє мирних жителів дістали поранення. Про це у неділю, 28 грудня, повідомив голова Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника МВА, влучання зафіксовано в приватному секторі міста.

📢 «Станом на зараз вже відомо про постраждалих. Троє людей отримали поранення. Один чоловік загинув», — зазначив Вадим Лях.

Нині відповідні служби з’ясовують масштаби руйнувань та надають необхідну допомогу постраждалим мешканцям.

☝️ Нагадаємо, 3 грудня російські війська вже атакували Слов’янськ авіаційними бомбами. Тоді внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей.

👉 Також упродовж дня в суботу, 27 грудня, російські окупаційні війська двічі атакували Полтавську область, зокрема завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури.

