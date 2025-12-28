Удар КАБами по Слов’янську: є загиблий та поранені

Окупаційні російські війська завдали авіаційних ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Слов’янську Донецької області, унаслідок чого загинула одна людина! Ще троє мирних жителів дістали поранення. Про це у неділю, 28 грудня, повідомив голова Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника МВА, влучання зафіксовано в приватному секторі міста.

📢 «Станом на зараз вже відомо про постраждалих. Троє людей отримали поранення. Один чоловік загинув», — зазначив Вадим Лях.

Нині відповідні служби з’ясовують масштаби руйнувань та надають необхідну допомогу постраждалим мешканцям.

☝️ Нагадаємо, 3 грудня російські війська вже атакували Слов’янськ авіаційними бомбами. Тоді внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей.

👉 Також упродовж дня в суботу, 27 грудня, російські окупаційні війська двічі атакували Полтавську область, зокрема завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури.