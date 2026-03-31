Для молоді Луганщини запускають «Школу дорослого життя»

На Луганщині стартує нова масштабна програма неформальної освіти «Школа дорослого життя», спрямована на учнівську та студентську молодь. Ініціатива покликана підготувати нове покоління до активної участі у відновленні та розвитку рідного краю після війни. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 31 березня.

🎓 Проєкт акцентує увагу на розвитку ключових життєвих навичок, лідерського потенціалу та професійному самовизначенні молодих людей.

Напередодні запуску Молодіжна рада Луганщини презентувала програму під час зустрічі з головою Луганської обласної державної адміністрації (ОВА / ОДА) Олексієм Харченком. Ініціатива отримала повну підтримку керівництва області.

📢 «Адміністрація готова максимально сприяти практичній реалізації програми на всіх етапах її впровадження», — зазначив Олексій Харченко щодо «Школи дорослого життя».

Авторкою ідеї виступила Римма Ханатова. Курс реалізується силами Молодіжної ради за активної підтримки обласної влади.

Коли та як проходитиме навчання

Навчальний курс триватиме з 18 квітня до 20 червня 2026 року і включатиме 10 тематичних занять, які проходитимуть у дистанційному форматі. Це дозволить долучитися до програми молоді з різних громад Луганщини, навіть тих, хто перебуває в релокації.

Учасників поділять на дві основні вікові групи:

Молодша група — учні закладів загальної середньої освіти віком від 14 до 17 років;

— учні закладів загальної середньої освіти віком від 14 до 17 років; Старша група — студенти закладів вищої освіти віком від 18 до 25 років.

Такий поділ дозволить максимально адаптувати зміст занять під вік, рівень підготовки та інтереси учасників.

Реєстрація на курс уже скоро відкриється. Бажаючі зможуть заповнити спеціальну форму — за її результатами організатори сформують навчальні групи з урахуванням мотивації кандидатів. Посилання на реєстрацію буде опубліковано найближчим часом.

Що вивчатимуть у «Школі дорослого життя»

Програма поєднуватиме теоретичні знання з практичними навичками. Основні напрями навчання включають:

профорієнтацію та працевлаштування;

різновиди та джерела наповнення бюджету;

податки в державі;

цифровізацію;

фінансову грамотність;

проєктний менеджмент та грантрайтинг;

Soft Skills;

фактчекінг;

молодіжні можливості;

інститути громадянського суспільства та міжнародні можливості;

побудову особистісного бренду;

асертивну комунікацію;

місцеве самоврядування;

бізнес в Україні.

Заняття проходитимуть у форматі тренінгів, воркшопів та дискусій. Важливою складовою стане практичний компонент: робота в командах, аналіз реальних кейсів та розробка власних ініціатив. Учасники також матимуть можливість зустрітися з практиками — успішними фахівцями у сферах бізнесу, державного управління та громадського сектору.

Після завершення повного курсу всі слухачі отримають сертифікати про проходження навчання.

Мета та значення програми

Головна мета «Школи дорослого життя» — не лише передати знання, а й сформувати у молоді практичні компетенції, які допоможуть їм активно долучатися до відновлення Луганщини.

Її реалізація розглядається як один із ключових кроків до зміцнення кадрового потенціалу області, залучення молодого покоління до громадського життя та формування відповідальних майбутніх лідерів.

«Школа дорослого життя» стане важливим майданчиком, де молодь Луганщини зможе не лише отримати знання, а й відчути свою причетність до майбутнього рідного краю.

