Третій президент України Віктор Ющенко також повернув орден Польщі

Третій Президент України Віктор Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди шостого українського президента В.О. Зеленського. Про це офіційно стало відомо у суботу, 20 червня.

Міждержавний дипломатичний скандал навколо питань історичного минулого набув максимальних обертів. Слідом за чинним урядом та другим президентом Леонідом Кучмою свій протест Варшаві висловив і лідер «Помаранчевої революції».

Джерелом цієї інформації виступила прессекретарка Ющенка Ірина Ванникова в Facebook. Вона оприлюднила офіційну позицію ексглави держави щодо неприпустимості перегляду попередніх міждержавних рішень та нагороджень.

📢 Пряма мова: «Третій президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського».

Деталі рішення Ющенка та історичний бекграунд відносин

У команді третього президента наголошують на небезпеці подібних кроків з боку нинішньої польської влади. Будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика й неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні.

Ванникова зазначила, що чітко пам’ятає сльози на очах Ющенка та тодішнього президента Польщі Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році. Саме там відбулось спільне вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни.

📢 «Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого», – додала вона. Також речниця згадала величезну допомогу Польщі українцям у перші місяці повномасштабного вторгнення рф.

«Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь кремля», – написала Ванникова.

Передісторія та масштаби дипломатичного конфлікту

Цей крок доповнив ланцюжок відмов української еліти від державних відзнак Республіки Польща. Так раніше, в суботу, другий президент України Леонід Кучма заявив про відмову від ордена Білого Орла.

Відомо, що увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення шостого президента України В.О. Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА. Він заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди. Сибіга повертає Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею, Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста, а Боднар повертає свій Кавалерський хрест.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що вже відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Навроцький у суботу пояснив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла, оскільки той своїм вчинком порушив «поріг болю» поляків.