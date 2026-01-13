Вівторок, 13 Січня, 2026
Держдеп закликав американців терміново покинути Іран

Денис Молотов
Масові протести в Ірані.

Державний департамент США (Держдеп) разом із віртуальним посольством у Тегерані звернулися до всіх громадян Сполучених Штатів із терміновим закликом негайно залишити територію Ірану. Відповідне попередження було оприлюднене на тлі масштабних антиурядових протестів, які тривають у країні вже третій тиждень поспіль і супроводжуються жорсткими репресивними діями з боку режиму аятол.

У зверненні американської сторони зазначається:

📢 «Негайно залиште Іран. Майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду США. Якщо ви не можете піти, знайдіть безпечне місце у вашому будинку або іншій захищеній будівлі. Забезпечте себе запасами їжі, води, ліків та інших необхідних речей».

У Держдепі підкреслюють, що через відсутність дипломатичних відносин між США та Іраном американська влада не має можливості гарантувати безпеку своїх громадян на території країни. У зв’язку з цим американцям радять самостійно розробляти план евакуації та не розраховувати на державну допомогу.

Окрему увагу в повідомленні приділено громадянам із подвійним громадянством США та Ірану. Їм рекомендують використовувати для виїзду іранські паспорти, оскільки влада Ісламської Республіки не визнає подвійного громадянства й розглядає таких осіб виключно як громадян Ірану.

☝️ За оцінками міжнародних правозахисних організацій, ситуація в Ірані набула критичного характеру. Протести, спричинені глибокою економічною кризою та соціальним напруженням, уже призвели до загибелі понад 600 людей. Повідомляється також про масові затримання та застосування сили проти демонстрантів.

👉 Раніше Міністерство закордонних справ України також рекомендувало громадянам України залишити Іран у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації. Крім того, шостий президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту «не упустити момент» у реагуванні на події в Ірані.

