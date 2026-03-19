Держборг США оновив рекорд: темпи зростання прискорюються

Обсяг держборгу США вперше в історії перевищив позначку у 39 трильйонів доларів. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів Сполучених Штатів станом на 17 березня, повідомляє AP.

Згідно з інформацією, сукупний держборг США сягнув майже 39,017 трильйона доларів. Це означає, що країна продовжує нарощувати запозичення швидкими темпами.

☝️ Для порівняння, попередній рубіж у 38 трильйонів доларів був подоланий лише п’ять місяців тому — наприкінці жовтня 2025 року. Ще раніше, у серпні того ж року, показник перевищив 37 трильйонів доларів.

📊 За оцінками Бюджетного управління Конгресу США (CBO), тенденція до зростання збережеться. У лютому відомство спрогнозувало, що до 2036 фінансового року держборг США може зрости до 56,15 трильйона доларів, що становитиме близько 120% валового внутрішнього продукту.

Водночас у 2025 фінансовому році цей показник оцінювався на рівні 30,17 трильйона доларів, або 99% ВВП.

☝️ Окремо зазначається, що вже до 2030 року боргове навантаження може зрости до 108% ВВП. Це перевищить попередній історичний максимум у 106%, зафіксований у 1946 році після завершення Друга світова війна.

📌 Таким чином, держборг США демонструє стабільну тенденцію до зростання, що викликає занепокоєння серед економістів і може вплинути на довгострокову фінансову стабільність країни.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року державний борг України також зріс і досяг 9 042,7 млрд гривень (213,3 млрд доларів), збільшившись на 29,5% у гривневому еквіваленті.

👉 Також раніше у МВФ попередили, що затяжний конфлікт на Близькому Сході може негативно вплинути на світові ринки та економічне зростання, а також спричинити нові економічні шоки.