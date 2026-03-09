МВФ закликає бути готовими до «немислимого»

Затяжний конфлікт на Близькому Сході може негативно вплинути на світові ринки та економічне зростання, а також спричинити нові економічні шоки. Про це заявила керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час симпозіуму в Токіо, повідомляє Bloomberg.

📢 «Якщо новий конфлікт виявиться тривалим, він має чіткий і очевидний потенціал впливати на настрої ринків, зростання та інфляцію, створюючи нові вимоги до політиків», — сказала вона.

За словами Георгієвої, нові економічні потрясіння можуть виникнути навіть після завершення війни, що свідчить про тривалу глобальну невизначеність.

📢 «У цьому новому глобальному середовищі думайте про немислиме і готуйтеся до нього», — наголосила глава МВФ.

Вона закликала країни посилювати внутрішню економічну політику, щоб створити «запас міцності» для протистояння можливим кризам.

📈 Заява пролунала на тлі різкого коливання цін на нафту

У понеділок вартість нафти тимчасово наближалася до 120 доларів за барель, хоча згодом частково втратила зростання. Таке коливання відбулося через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, який посилює тиск на маршрути нафтових перевезень та глобальну енергетичну інфраструктуру.

Георгієва також повідомила, що судноплавний трафік через Ормузьку протоку скоротився на 90%.

Ця водна артерія має критичне значення для світової енергетики, адже через неї проходить:

близько 20% світових поставок нафти ;

; значна частина глобальної торгівлі скрапленим природним газом.

Зокрема, протока забезпечує приблизно половину імпорту нафти країнами Азії та чверть імпорту скрапленого газу регіону.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту перевищили 110 доларів за барель на тлі війни навколо Ірану. Це стало першим таким стрибком із 2022 року, коли ціна нафти тривалий час залишалася нижчою за цей рівень.

👉 Також нагадаємо, що Україна отримала транш МВФ у розмірі 1,5 млрд доларів у межах нової чотирирічної програми фінансування. Кошти вже зараховані та будуть використані для покриття ключових бюджетних потреб держави.