Демократи ініціювали імпічмент міністра війни США Піта Геґсета

Член Палати представників від Демократичної партії Яссамін Ансарі оголосила про внесення статей про імпічмент проти міністра війни США Піта Геґсета через його дії щодо операцій в Ірані. Про це у ніч проти вівторка, 7 квітня, повідомляє видання Axios.

📢 «Геґсет своєю безрозсудною загрозою американським військовослужбовцям і військовими злочинами, що повторюються, заслуговує на імпічмент і відсторонення з посади», — заявила конгресвумен.

Яссамін Ансарі, яка має іранське коріння, також закликала кабінет Трампа активувати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути самого президента.

Підставою для критики стали заяви Дональда Трампа, опубліковані на Великдень у Truth Social:

«Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки, інакше будете жити в пеклі – просто почекайте! Слава Аллаху».

Демократка назвала ці висловлювання «божевільними» і наголосила, що на карту поставлено долю американських солдатів та іранського народу.

Видання The Hill повідомляє, що Пентагон поспіхом скасував заплановану на вівторок пресконференцію Геґсета та голови Комітету начальників штабів Дена Кейна. Причину скасування брифінгу офіційно не назвали.

Шанси на успіх ініціативи

ЗМІ зазначають, що шанси на імпічмент Геґсета близькі до нуля, оскільки республіканці контролюють обидві палати Конгресу. Однак сам факт того, що демократи всерйоз обговорюють усунення глави Пентагону та президента, свідчить про глибоку кризу в американській політичній еліті.

Нагадаємо, у понеділок Піт Геґсет анонсував наймасштабніші удари по Ірану, а Дональд Трамп пригрозив «рознести усю країну за один вечір», повернувши її у «кам’яну добу».