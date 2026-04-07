Демократи ініціювали імпічмент міністра війни США Піта Геґсета

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Член Палати представників від Демократичної партії Яссамін Ансарі оголосила про внесення статей про імпічмент проти міністра війни США Піта Геґсета через його дії щодо операцій в Ірані. Про це у ніч проти вівторка, 7 квітня, повідомляє видання Axios.

Фото з відкритих джерел: Член Палати представників від Демократичної партії Яссамін Ансарі.

📢 «Геґсет своєю безрозсудною загрозою американським військовослужбовцям і військовими злочинами, що повторюються, заслуговує на імпічмент і відсторонення з посади», — заявила конгресвумен.

Яссамін Ансарі, яка має іранське коріння, також закликала кабінет Трампа активувати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути самого президента.

Підставою для критики стали заяви Дональда Трампа, опубліковані на Великдень у Truth Social:

«Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки, інакше будете жити в пеклі – просто почекайте! Слава Аллаху».

Ілюстративне фото з відкритих джерел: міністр війни США Піт Геґсет.

Демократка назвала ці висловлювання «божевільними» і наголосила, що на карту поставлено долю американських солдатів та іранського народу.

Видання The Hill повідомляє, що Пентагон поспіхом скасував заплановану на вівторок пресконференцію Геґсета та голови Комітету начальників штабів Дена Кейна. Причину скасування брифінгу офіційно не назвали.

Шанси на успіх ініціативи

ЗМІ зазначають, що шанси на імпічмент Геґсета близькі до нуля, оскільки республіканці контролюють обидві палати Конгресу. Однак сам факт того, що демократи всерйоз обговорюють усунення глави Пентагону та президента, свідчить про глибоку кризу в американській політичній еліті.

Нагадаємо, у понеділок Піт Геґсет анонсував наймасштабніші удари по Ірану, а Дональд Трамп пригрозив «рознести усю країну за один вечір», повернувши її у «кам’яну добу».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Авіаційний удар по Краматорську 3 квітня: відомо про двох загиблих

ВАЖЛИВО

За добу на лінії фронту сталось 149 боїв – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Експорт російської нафти обвалився через удари дронів, що паралізували порти Балтії – Bloomberg

ПОДІЇ

Поліцейський збив насмерть пішохода в Івано-Франківську і втік

КРИМІНАЛ

Удар по Харкову: серед постраждалих – дитина

ВІЙНА

Втрати США за п’ять тижнів війни з Іраном

ВАЖЛИВО

Макрон закликав Світ перестати залежати від США чи Китаю

ПОЛІТИКА

Країни НАТО стурбовані заявами Трампа про вихід США з Альянсу

ПОЛІТИКА

Двох працівників ТЦК поранено ножем у Вінниці

ВАЖЛИВО

У Нікополі росіяни вдарили дроном по автівці та вбили людину

ВІЙНА

Помилки рекламодавців при використанні автоматичних рекомендацій

СУСПІЛЬСТВО

Президент Ірану звернувся з відкритим листом до громадян США

ПОЛІТИКА

Дрон рф влучив у багатоповерхівку в Харкові: пожежа на двох поверхах, двоє постраждалих

ВАЖЛИВО

Люди не йдуть, їх доведеться мобілізувати: Буданов

ВЛАДА

У Львові вбили працівника ТЦК ножем в шию

ВАЖЛИВО
