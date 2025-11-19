Середа, 19 Листопада, 2025
Cин мера з Черкащини отримував соцвиплати за фіктивну інвалідність

Денис Молотов
Правоохоронці встановили, що син міського голови одного з міст Черкаської області незаконно отримав групу інвалідності та статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). При цьому соціальну допомогу від держави він програвав у онлайн-казино. Чоловіка вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє Національна поліція України в середу, 19 листопада.

За інформацією поліції, чоловік не мав жодних реальних медичних підстав, однак за допомогою підроблених документів зумів офіційно домогтися встановлення другої групи інвалідності. У поліції підкреслили:

📢 «Не маючи жодних медичних підстав, чоловік за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності і протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Слідство встановило, що більшу частину коштів він програвав у онлайн-казино», – йдеться в офіційному повідомленні.

Cин мера з Черкащини отримував соцвиплати за фіктивну інвалідність Окремо слідчі встановили, що використовуючи аналогічні схеми підробки документів, фігурант оформив статус ВПО, на що також не мав права. Завдяки цьому він додатково отримував виплати, призначені для підтримки громадян, які були змушені полишити свої домівки через війну. Таким чином «незаконна інвалідність» та неправомірний статус ВПО стали частиною однієї шахрайської схеми.

Правоохоронці вже анулювали незаконно оформлену групу інвалідності та задокументували всі обставини її призначення. Слідчі поліції повідомили чоловіка про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування триває.

Згідно з інформацією, яку оприлюднило видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, йдеться саме про сина міського голови міста Умань Черкаської області.

Ситуація привернула увагу громадськості, оскільки подібні схеми підривають довіру до соціальної системи та дискредитують механізми допомоги тим, хто реально її потребує в умовах війни. Розслідування триває, а правоохоронці наголошують, що всі факти, пов’язані з незаконним отриманням виплат, будуть доведені до суду.

👉 Також нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави. Найближчим часом він має вийти із СІЗО.

