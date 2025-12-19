Чоловіку винесено вирок за ґвалтування та розбещення дітей

У Києві 38-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, розбещення доньки та зґвалтування падчерки. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в п’ятницю, 19 грудня.

Обвинувачений, уродженець Кіровоградської області, протягом двох років здійснював насильницькі дії щодо дітей у власній родині. Він розбещував молодшу доньку, ґвалтував старшу падчерку та схиляв її до вживання психотропних речовин і наркотиків.

Чоловік мешкав разом із дружиною та двома доньками: спільною дитиною від подружжя та донькою дружини від попередніх стосунків. На момент злочинів малолітнім дівчатам було 5 і 9 років.

Протягом 2020 року і до серпня 2022 року він регулярно вступав у статеві стосунки з дружиною на очах дітей та ґвалтував падчерку у кімнаті, де перебувала його донька. Старшій дівчинці давали психотропні речовини та наркотики, які вживали він і матір дітей.

📢 «Ніхто з батьків про дівчат не піклувався, тож діти не ходили до школи та мали неохайний вигляд, на що сусіди поскаржились до соціальних служб. Після перевірки родини соціальними працівниками дітей вилучили у батьків», — повідомили у прокуратурі.

Про насильство та зловживання наркотиками 11-річна дівчинка розповіла у Центрі соціально-психологічної реабілітації, де тимчасово перебували діти. Наразі обох батьків позбавлено батьківських прав, а дівчатка виховуються у нових родинах.

Вироком Шевченківського районного суду Києва чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення. Прокуратура вважає вирок недостатньо суворим і вже заявила про намір оскаржити його в апеляційному порядку.

👉 Також нагадаємо, що на Київщині суд визнав чоловіка винним у систематичному сексуальному насильстві щодо двох малолітніх дівчат, а також у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.