Четвер, 19 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Чернігів і Славутич повністю залишилися без електропостачання

Денис Молотов
Чернігів і Славутич повністю залишилися без електропостачання
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Чернігів і Славутич повністю залишилися без електропостачання внаслідок аварії на високовольтній лінії. Про це 19 лютого повідомило Чернігівобленерго.

📢 «Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Терміни повного повернення світла поки не уточнюються.

☝️ Нагадаємо, зранку в четвер у восьми областях України зафіксували нові відключення електроенергії через російські обстріли та несприятливі погодні умови. Про це повідомило Укренерго. За даними компанії, російські війська завдали цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі п’яти регіонів.

👉 Також стало відомо, що Україна та США домовилися працювати над майбутньою енергетичною угодою, яка передбачає використання української газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генсек НАТО заявив про «шалені втрати» рф в Україні

ВАЖЛИВО

США заявили про цілеспрямовані атаки рф на їхній бізнес в Україні

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Україна наполягає на врахуванні голосу Європи у мирному процесі

ВАЖЛИВО

Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну

ВАЖЛИВО

У Києві після інциденту з патрульними помер чоловік

КРИМІНАЛ

Лазерне видалення вен в Ангіолайт – сучасне рішення без скальпеля!

СУСПІЛЬСТВО

Данило Колесник заявив про незаконне затримання після конфлікту з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень – окупанти обстріляли Сумщину з території рф

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення, окупанти завдали 2 ракетні удари за добу – Генштаб

ВІЙНА

Оголошено підозру Герману Галущенку у справі «Мідас»

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 53 бойові зіткнення, ворог все активніше атакує на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла – Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"