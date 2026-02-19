Чернігів і Славутич повністю залишилися без електропостачання внаслідок аварії на високовольтній лінії. Про це 19 лютого повідомило Чернігівобленерго.

📢 «Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Терміни повного повернення світла поки не уточнюються.

☝️ Нагадаємо, зранку в четвер у восьми областях України зафіксували нові відключення електроенергії через російські обстріли та несприятливі погодні умови. Про це повідомило Укренерго. За даними компанії, російські війська завдали цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі п’яти регіонів.

👉 Також стало відомо, що Україна та США домовилися працювати над майбутньою енергетичною угодою, яка передбачає використання української газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу.