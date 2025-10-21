Через російську атаку без світла Чернігів і навколишні громади

У Чернігові та низці північних громад області аварійно припинене електропостачання після чергової атаки російських дронів. Про це вранці 21 жовтня повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

За його словами, протягом ночі регіон зазнав масованої атаки ударних безпілотників.

📢 «За зведеними даними сил ППО та оборони, за добу зафіксовано 51 повітряну ціль, серед яких — дві балістичні ракети. Є два влучання “шахедів” — в об’єкт теплопостачання та енергетичний об’єкт у двох громадах Чернігівського району», — зазначив Чаус.

☝️ Внаслідок пошкоджень частина Чернігова та північних населених пунктів залишилася без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання. Критична інфраструктура переведена на живлення від генераторів, а в деяких районах додатково розгорнуті пункти незламності.

📢 «У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання такі пункти будуть розгортатись додатково», — уточнив Чаус.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що координує дії екстрених служб у регіоні.

📢 «Усі служби діють разом — енергетики, ДСНС, Національна поліція — щоб стабілізувати ситуацію і повернути світло людям після російського удару. Одразу після ворожого обстрілу рятувальники ДСНС ліквідували пожежу», — йдеться в офіційному повідомленні МВС.

Відомо, що напередодні ввечері, 20 жовтня, перебої з електроенергією спостерігалися не лише на Чернігівщині, а й у Київській та Харківській областях.

Масована атака дронів знову продемонструвала вразливість енергетичної інфраструктури України, особливо у прикордонних регіонах, які регулярно стають цілями обстрілів російських загарбників.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 20 жовтня російські війська завдали чергового масованого удару по Чернігівській області. Після влучання по енергооб’єкту в Ніжинському районі понад 28 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.