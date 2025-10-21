Вівторок, 21 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Через російську атаку без світла Чернігів і навколишні громади

Денис Молотов
Денис Молотов
Через російську атаку без світла Чернігів і навколишні громади

У Чернігові та низці північних громад області аварійно припинене електропостачання після чергової атаки російських дронів. Про це вранці 21 жовтня повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

За його словами, протягом ночі регіон зазнав масованої атаки ударних безпілотників.

📢 «За зведеними даними сил ППО та оборони, за добу зафіксовано 51 повітряну ціль, серед яких — дві балістичні ракети. Є два влучання “шахедів” — в об’єкт теплопостачання та енергетичний об’єкт у двох громадах Чернігівського району», — зазначив Чаус.

☝️ Внаслідок пошкоджень частина Чернігова та північних населених пунктів залишилася без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання. Критична інфраструктура переведена на живлення від генераторів, а в деяких районах додатково розгорнуті пункти незламності.

📢 «У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання такі пункти будуть розгортатись додатково», — уточнив Чаус.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що координує дії екстрених служб у регіоні.

📢 «Усі служби діють разом — енергетики, ДСНС, Національна поліція — щоб стабілізувати ситуацію і повернути світло людям після російського удару. Одразу після ворожого обстрілу рятувальники ДСНС ліквідували пожежу», — йдеться в офіційному повідомленні МВС.

Відомо, що напередодні ввечері, 20 жовтня, перебої з електроенергією спостерігалися не лише на Чернігівщині, а й у Київській та Харківській областях.

Через російську атаку без світла Чернігів і навколишні громади

Масована атака дронів знову продемонструвала вразливість енергетичної інфраструктури України, особливо у прикордонних регіонах, які регулярно стають цілями обстрілів російських загарбників.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 20 жовтня російські війська завдали чергового масованого удару по Чернігівській області. Після влучання по енергооб’єкту в Ніжинському районі понад 28 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

КРИМІНАЛ

Трамп повідомив, що розмовляє з путіним: «Розмова триває, вона довга»

ВАЖЛИВО

Албанія допомагає росії збувати нафту попри санкції – ЗМІ

ПОДІЇ

Зеленський провів Ставку: головний акцент – енергетика

ВАЖЛИВО

Запчастини до мотоблока

СУСПІЛЬСТВО

МВФ тисне на Україну з вимогою контрольованої девальвації гривні — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Військова допомога Україні скоротилася на 43% — Reuters

ЕКОНОМІКА

На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на Покровському напрямку 22 спроби наступу – Генштаб

ВІЙНА

У Парижі пограбували Лувр: злодії викрали коштовності

ВАЖЛИВО

ЄС посилює оборонну стратегію до 2030 року за участю України

ВАЖЛИВО

На росії більшість регіонів залишаться без тепла взимку – СЗР

СУСПІЛЬСТВО

Старобільська громада спрямувала понад 31 мільйон гривень на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Олексій Харченко про можливе вилучення вільних залишків коштів із бюджетів громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Трамп звинуватив Іспанію у «нечесності» щодо союзників по НАТО

ПОЛІТИКА

151 боєзіткнення на фронті в неділю: ворог тисне на різних напрямках

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"