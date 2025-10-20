Масована атака по Чернігівщині: енергетики відновлюють електропостачання

У ніч на 20 жовтня російські війська завдали чергового масованого удару по Чернігівській області. Після влучання по енергооб’єкту в Ніжинському районі понад 28 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Про це інформує АТ «Чернігівобленерго» у своєму Telegram-каналі.

📢 «Внаслідок чергових атак рф на енергетичну інфраструктуру регіону без світла залишаються понад 28 тисяч абонентів. Ремонтні бригади докладають максимальних зусиль, проте через масштабні руйнування ситуація залишається критичною», — йдеться у повідомленні компанії.

Після ранкового удару в Ніжинському районі, який знеструмив близько 2700 абонентів, російські сили знову атакували енергетичний об’єкт області. Внаслідок другого влучання кількість споживачів без електропостачання різко зросла.

☝️ Як зазначили у «Чернігівобленерго», ремонтні бригади працюють безперервно, проте через значні пошкодження мереж та складні погодні умови відновлення електропостачання потребує більше часу та ресурсів.

Енергетики також звернулися до жителів області із проханням дотримуватись інформаційної тиші та правил безпеки під час повітряних тривог. Зокрема, наголошується, що ворог продовжує цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, що значно ускладнює відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що лише за останню добу російські війська 46 разів обстріляли Чернігівщину, під атаками опинилися 17 населених пунктів. У низці громад, зокрема Семенівській, досі відсутнє електропостачання.

📌 Крім того, вночі на 20 жовтня атаки зазнали й інші регіони України. На Дніпропетровщині після влучань у Синельниківському районі загорілися супермаркет мережі АТБ і багатоквартирний будинок, а на Одещині пролунали потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу використання балістичної зброї та дронів-камікадзе.

Українські рятувальні служби та енергетики продовжують працювати у посиленому режимі, відновлюючи електропостачання та ліквідовуючи наслідки ударів по енергооб’єктах.