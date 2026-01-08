Четвер, 8 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Британські військові допомогли США затримати російський танкер

Денис Молотов
Британські військові допомогли США затримати російський танкер
Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Британські військові долучилися до операції США із затримання танкера Bella 1 (також відомого як Marinera). Він ходив під прапором рф, у Північній Атлантиці 7 січня. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє BBC.

За його словами, Велика Британія підтримала дії американської сторони, зокрема шляхом залучення британських військових літаків. Операція стала частиною ширших міжнародних зусиль, спрямованих на протидію обходу санкцій.

📢 «Це судно, яке має ганебну історію, є частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти та страждання від Близького Сходу до України. Велика Британія продовжуватиме посилювати свої дії проти діяльності “тіньового флоту”, щоб захистити нашу національну безпеку, економіку та глобальну стабільність», – заявив Джон Гілі.

Британські військові допомогли США затримати російський танкер 01
Скриншот видання bbc.com

☝️ Міністр наголосив, що Лондон і надалі братиме активну участь у міжнародних операціях, спрямованих на припинення незаконної морської діяльності, пов’язаної з транспортуванням підсанкційних ресурсів.

Нагадаємо, американські військові, окрім танкера Bella 1, захопили ще одне судно – танкер Sophia. Судно також вважається частиною російської мережі так званого «тіньового флоту».

Раніше повідомлялося, що військові США перехопили у Північній Атлантиці підсанкційний танкер Bella 1. Це сталось після його відстеження в межах операції із забезпечення дотримання санкційного режиму.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

ВІЙНА

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook

СУСПІЛЬСТВО

Німеччина запускає масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo

ПОДІЇ

США вимагають повний доступу до ресурсів Венесуели

ВАЖЛИВО

Кислиця стане першим заступником керівника ОП

ВЛАДА

У Балтійському морі знову пошкодили підводний оптичний кабель

ПОДІЇ

Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

ВІЙНА

140 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Індійський гігант Reliance відновив закупівлі російської нафти Urals — ЗМІ

ЕКОНОМІКА

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист Венесуели

ПОЛІТИКА

Зеленський готує кадрові рішення щодо п’яти областей України

ВЛАДА

У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки

ВАЖЛИВО

Франція та Британія підтримали політичний транзит у Венесуелі

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ