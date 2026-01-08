Британські військові допомогли США затримати російський танкер

Британські військові долучилися до операції США із затримання танкера Bella 1 (також відомого як Marinera). Він ходив під прапором рф, у Північній Атлантиці 7 січня. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє BBC.

За його словами, Велика Британія підтримала дії американської сторони, зокрема шляхом залучення британських військових літаків. Операція стала частиною ширших міжнародних зусиль, спрямованих на протидію обходу санкцій.

📢 «Це судно, яке має ганебну історію, є частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти та страждання від Близького Сходу до України. Велика Британія продовжуватиме посилювати свої дії проти діяльності “тіньового флоту”, щоб захистити нашу національну безпеку, економіку та глобальну стабільність», – заявив Джон Гілі.

☝️ Міністр наголосив, що Лондон і надалі братиме активну участь у міжнародних операціях, спрямованих на припинення незаконної морської діяльності, пов’язаної з транспортуванням підсанкційних ресурсів.

Нагадаємо, американські військові, окрім танкера Bella 1, захопили ще одне судно – танкер Sophia. Судно також вважається частиною російської мережі так званого «тіньового флоту».

Раніше повідомлялося, що військові США перехопили у Північній Атлантиці підсанкційний танкер Bella 1. Це сталось після його відстеження в межах операції із забезпечення дотримання санкційного режиму.