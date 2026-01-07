США підтвердили затримання танкера Bella1 в Атлантиці

Американські військові дійсно перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella1. Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США (USEUCOM) у середу, 7 січня.

📢 «Судно M/V Bella 1 було затримано за порушення санкцій США. Судно було заарештовано в Північній Атлантиці на підставі наказу, виданого Федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro», – йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що ця операція є частиною виконання розпоряджень президента США Дональда Трампа щодо суден, які перебувають під санкціями та, за оцінкою Вашингтона, підривають безпеку і стабільність Західної півкулі.

☝️ «Операція була проведена підрозділами Міністерства внутрішньої безпеки за підтримки Міністерства оборони, що демонструє комплексний підхід уряду до захисту країни», – додали американські військові.

Раніше у середу ЗМІ повідомляли, що США захопили нафтовий танкер, пов’язаний з росією та Венесуелою. Перед цим, Штати тиждень переслідували це судно в Атлантичному океані.

За даними джерел, під час операції поблизу перебували російські військові судна, зокрема підводний човен, однак жодних дій вони не вчинили.

👉 Нагадаємо, перед цим США затримали супертанкер Centuries та танкер Skipper поблизу узбережжя Венесуели.

📌 Також було повідомлено, що Сполучені Штати планують отримати значний обсяг венесуельської нафти. Йдеться про десятки мільйонів барелів, які мають бути доправлені морським шляхом.