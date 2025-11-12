Британія виділила понад $17 млн на відновлення енергосектору України

Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки в понад 17 млн доларів для ремонту енергетичного сектору України, який зазнає масованих російських атак. А також про перерозподіл гуманітарної допомоги на користь українців, що найбільше постраждали від відключень електроенергії, опалення та води напередодні зими. Про це повідомила пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Зазначається, що ця підтримка має допомогти відновити критичну енергетичну інфраструктуру. Повинно бути забезпечено світло й тепло в домівках, лікарнях та школах. Навіть попри постійні обстріли з боку росії.

📢 «росія свідомо обрала цивільну енергетичну інфраструктуру України як ціль. Тепер, коли ми входимо в холодну зиму, кремль посилює жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі у намаганнях путіна придушити опір українського народу. Проте Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, зберігаючи світло попри все», — йдеться у повідомленні британського уряду.

☝️ «Зимовий пакет» допомоги в понад 17 млн доларів буде спрямований на проведення термінових ремонтних робіт енергомереж і підтримку населення, яке найбільше постраждало від перебоїв з електропостачанням, водою та теплом.

Крім того, Велика Британія оголосила про намір заборонити морські перевезення російського зрідженого природного газу (ЗПГ), аби скоротити доходи москви, які підтримують її воєнну економіку. Цей крок спиратиметься на нещодавно ухвалені санкції проти двох найбільших нафтових компаній рф — «Роснафти» та «Лукойлу».

📌 У британському уряді наголосили, що обмеження суттєво скоротять експорт російського ЗПГ. Також це перекриє доступ кремля до ключових морських послуг, які раніше надавала Велика Британія.

Заборону планують поетапно впровадити протягом 2026 року у тісній співпраці з європейськими партнерами.

Раніше стало відомо, що Канада виділить Україні 60 млн канадських доларів (понад 44 млн доларів США) на закупівлю та ремонт енергетичного обладнання, необхідного для відновлення української енергосистеми перед зимою.

⚠️ Антикорупційні органи розпочали спецоперацію з викриття масштабної корупції у сфері енергетики.