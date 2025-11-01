Субота, 1 Листопада, 2025
Канада виділить Україні понад $44 млн на підтримку енергетики

Денис Молотов
Канада виділить Україні 60 млн канадських доларів (понад 44 млн доларів США) на закупівлю та ремонт енергетичного обладнання, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

📢 «Канада надає фінальний транш свого 70-мільйонного внеску до Фонду підтримки енергетики України, аби підтримати енергетичні потреби України. Раніше вже було відправлено 10 млн транш. Ці кошти для України, аби відновити критичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами», — зазначено в повідомленні МЗС Канади.

Загалом більша частина коштів — близько 50 млн канадських доларів (понад 37 млн доларів США) — буде спрямована на закупівлю та доставку компресорів природного газу до Харківської області.

☝️ У відомстві підкреслили, що це обладнання має вирішальне значення для стабілізації енергосистеми та відновлення постачання енергії у регіонах, які постраждали від російських атак напередодні зимового сезону.

📢 «Це обладнання конче необхідне для відновлення енергетичних поставок та стабілізації системи напередодні зими», — наголосили в МЗС Канади.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Канада вже надала Україні допомоги на суму понад 16 млрд доларів США. Зокрема військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

👉 Нагадаємо, що Нідерланди нещодавно виділили 25 млн євро на підтримку українського енергетичного сектору. Також шостий президент України Володимир Зеленський анонсував проведення засідання коаліції підтримки енергетики України найближчими днями.

📌 Раніше було повідомлено, що в Україні знову зафіксовано нові знеструмлення внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

