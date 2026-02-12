Британія передасть Україні 1000 ракет LMM для ППО

Велика Британія оголосила про намір передати Україні 1000 легких багатоцільових ракет (Lightweight Multirole Missiles, LMM) для посилення протиповітряної оборони (ППО). Про це 12 лютого повідомило британське оборонне відомство.

📢 «Велика Британія має намір поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет», – йдеться у дописі.

Ракети виготовляють у Белфасті. Вони є частиною оборонної угоди загальною вартістю 390 млн фунтів стерлінгів.

🛡 Посилення захисту від атак

У британському Міноборони зазначили, що передача ракет допоможе Збройним силам України ефективніше захищати критичну інфраструктуру від ракетних і дронових атак з боку рф.

Окрім цього, у найближчі місяці Лондон планує поставити Україні:

ще 1200 ракет для ППО ;

; 200 тисяч артилерійських снарядів.

💷 Додаткове фінансування

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення додаткових 500 млн фунтів стерлінгів (понад 680 млн доларів) на зміцнення української протиповітряної оборони.

Також напередодні Британія повідомила про приєднання до програми PURL. Перший внесок Лондона на закупівлю американського озброєння для України становитиме 150 млн фунтів.