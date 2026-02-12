Четвер, 12 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Британія передасть Україні 1000 ракет LMM для ППО

Денис Молотов
Британія передасть Україні 1000 ракет LMM для ППО
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Lightweight Multirole Missiles LMM.

Велика Британія оголосила про намір передати Україні 1000 легких багатоцільових ракет (Lightweight Multirole Missiles, LMM) для посилення протиповітряної оборони (ППО). Про це 12 лютого повідомило британське оборонне відомство.

📢 «Велика Британія має намір поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет», – йдеться у дописі.

Ракети виготовляють у Белфасті. Вони є частиною оборонної угоди загальною вартістю 390 млн фунтів стерлінгів.

🛡 Посилення захисту від атак

У британському Міноборони зазначили, що передача ракет допоможе Збройним силам України ефективніше захищати критичну інфраструктуру від ракетних і дронових атак з боку рф.

Окрім цього, у найближчі місяці Лондон планує поставити Україні:

  • ще 1200 ракет для ППО;
  • 200 тисяч артилерійських снарядів.
💷 Додаткове фінансування

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення додаткових 500 млн фунтів стерлінгів (понад 680 млн доларів) на зміцнення української протиповітряної оборони.

Також напередодні Британія повідомила про приєднання до програми PURL. Перший внесок Лондона на закупівлю американського озброєння для України становитиме 150 млн фунтів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Єдність Заходу — ключ до стримування Росії: посол Естонії при НАТО Юрі Луїк

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

В ОП спростували підготовку до оголошення виборів

ВЛАДА

Постачання боєприпасів Україні: Пентагон виявив порушення контрактів

ПОДІЇ

ГУР знищило дороговартісні системи ППО рф у Криму

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 123 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

У Слов’янську через авіаудар рф загинули жінка та її 11-річна донька

ВІЙНА

Верховна Рада України достроково закрила пленарний тиждень

ВЛАДА

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину: жертви та руйнування

ВАЖЛИВО

Окупанти знову намагалися повзати трубою на Сумщині

ВІЙНА

На росії скаржаться, що їх компанії витісняють з Венесуели

ПОЛІТИКА

Фейк: Київ «здійснює примусову мобілізацію серед етнічних угорців, — InfoBRICS»

СТОПФЕЙК

Через удари рф енергосистема України працює в обмеженому режимі

ВАЖЛИВО

Як готуватися до іспиту ЄВІ з англійської мови

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"