Британія передала Україні 15 систем ППО Raven і Gravehawk

Велика Британія поставила Україні загалом 15 систем протиповітряної оборони – 13 систем ППО Raven та два прототипи Gravehawk. Про це повідомляє UK Defence Journal з посиланням на офіційну відповідь Міністерства оборони Великої Британії на запит депутата Палати громад від Консервативної партії Бена Обезе-Джекті.

У британському оборонному відомстві підтвердили, що всі 13 систем Raven вже перебувають на озброєнні українських Сил оборони та використовуються для протидії повітряним загрозам з боку росії.

📢 «Україні вже надано 13 систем протиповітряної оборони Raven, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз», – заявив міністр у справах ветеранів Великої Британії Аль Карнс.

☝️ Видання зазначає, що Raven є системою ППО короткого радіуса дії, розробленою спеціально для потреб України та профінансованою британською стороною. Комплекс призначений для ураження дронів, літаків і вертольотів, які діють поблизу лінії фронту. Технічно система адаптує ракету класу «повітря-повітря» AIM-132 ASRAAM, що використовується Королівськими ВПС, для запуску з наземних пускових установок.

Raven здатна швидко розгортатися та має обмежені можливості перехоплення крилатих ракет.

Британське Міноборони також поінформувало про поступ у реалізації програми Gravehawk. За словами Аль Карнса, до України вже доставлено два прототипи цих систем.

📢 «Наразі до України доставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk. З додаткових 15 систем Gravehawk, передбачених контрактом, перша партія буде доставлена найближчим часом», – зазначив міністр.

ℹ️ Система Gravehawk розроблена для посилення захисту критичної інфраструктури від російських ударів великої дальності. Це спільний британсько-данський проєкт, який використовує наявні в Україні ракети «повітря-повітря» Р-73 (AA-11 Archer), адаптовані для наземного застосування. Основним завданням комплексу є боротьба з безпілотниками, однак він також може застосовуватися проти літаків, вертольотів і, потенційно, крилатих ракет. Використання ракет, що вже перебувають на озброєнні ЗСУ, дозволяє спростити логістику та пришвидшити розгортання систем.

Нагадаємо, у червні Велика Британія оголосила про передачу Україні 350 ракет для систем ППО загальною вартістю 70 млн фунтів стерлінгів. Фінансування було здійснене за рахунок доходів від заморожених російських активів. Також Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет LMM для посилення системи протиповітряної оборони.

У грудні Лондон заявив про намір інвестувати 600 млн фунтів стерлінгів у посилення протиповітряної оборони України – йшлося про найбільшу однорічну інвестицію Британії у сфері ППО.